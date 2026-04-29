Il nome di John Stones sta circolando in ottica Juventus e questa volta l’occasione potrebbe essere particolarmente ghiotta. Il difensore inglese ha ufficialmente annunciato che lascerà il Manchester City al termine della stagione, liberandosi cosi a parametro zero. Una situazione che inevitabilmente avrebbe attirato l’attenzione dei bianconeri, orientati verso un mercato intelligente e sostenibile, fatto di occasioni e profili di esperienza internazionale.

Portare a Torino un calciatore del calibro di Stones significherebbe aggiungere qualità, leadership e abitudine ai grandi palcoscenici a una retroguardia che potrebbe cambiare molto nei prossimi mesi.

Tuttavia, accanto al valore tecnico, resta un interrogativo enorme che riguarda la sua tenuta fisica.

Esperienza internazionale, ma il nodo infortuni pesa

Dal punto di vista tecnico, Stones sarebbe un innesto di altissimo livello per qualsiasi squadra. Cresciuto e consacrato sotto la guida di Pep Guardiola, il difensore ha imparato a interpretare il ruolo in maniera moderna, spesso anche da regista aggiunto nella costruzione dal basso. Un profilo che si sposerebbe perfettamente con le idee tattiche di Luciano Spalletti.

Il problema, però, riguarda la sua continuità. Negli ultimi sei anni, a partire dal 2020, Stones ha accumulato una lunga serie di stop fisici tra problemi al piede, alla coscia e al polpaccio.

Il bilancio è pesante: oltre 400 giorni complessivi ai box e più di 80 partite saltate tra club e nazionale inglese. Numeri che raccontano una fragilità cronica e che inevitabilmente impongono una riflessione profonda prima di qualsiasi affondo.

La Juve riflette: occasione o rischio eccessivo?

La Juventus osserva con attenzione, consapevole che il parametro zero rappresenta un’opportunità rara per un difensore di questo livello. Allo stesso tempo, però, investire su un profilo così delicato fisicamente potrebbe trasformarsi in un boomerang, soprattutto se il suo arrivo dovesse coincidere con l’uscita di uno tra Bremer e Federico Gatti.

Il brasiliano resta attenzionato dalla Premier League, mentre Gatti continua a piacere molto a Massimiliano Allegri, oggi alla guida del Milan. Sostituire uno dei due con Stones significherebbe puntare tutto sull’esperienza, ma anche accettare un rischio sanitario importante.