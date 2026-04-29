Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube di quello che potrebbe essere il futuro di Edon Zhegrova alla Juventus: "La sua volontà è di restare in bianconero e di cercare di dimostrare il proprio valore a Torino. Ricordo però a tutti che il calciatore è stato pagato la scorsa estate 20 milioni di euro, ovvero 14 + bonus, ha 27 anni, è legato alla Juve fino al 2030 ma quest'anno ha giocato veramente poco. Il kosovaro ha infatti collezionato appena 475 minuti in tutte le competizioni e quindi posso garantire al 100% che la Juventus ascolterà offerte o proposte per Zhegrova. Perché l'esterno ex Lille è sul mercato e certamente non è un intoccabile.

Bisognerà poi ovviamente capire quale saranno le squadre che si avvicineranno a lui, però non è assolutamente sicuro che resti alla Juventus il prossimo anno".

Zhegrova, un profilo complicato da piazzare

Proprio per i numeri citati da Moretto, non sarà un compito semplice per la Juventus cedere Zhegrova. Appare complesso poter immaginare una società disposta a pagare 20 milioni di euro per un calciatore fermo a 0 gol e assist in stagione. Ecco perché il futuro del kosovaro potrebbe essere lontano da Torino, ma con una formula creativa, che preveda magari un prestito con diritto di riscatto da tramutare in obbligo a determinate condizioni.

Moretto e la situazione Vlahovic: 'L'accordo con la Juve non è scontato'

Restando sul tema Juventus Moretto ha poi parlato di un altro attaccante dei bianconeri in bilico, Dusan Vlahovic: "C'é confusione su chi gestisce gli interessi del ragazzo, perché in questo momento sembra che sia il papà ad aver preso in mano la situazione anziché il suo agente Ristic. Io resto convinto che l'accordo fra l'attaccante e il club bianconero non sia cosi scontato come molti annunciato ma so che a maggio le trattative sicuramente inizieranno di nuovo fra le parti. Certo è, che lo scoglio dello stipendio rimane e non è stato assolutamente raggirato. L'idea del club bianconero, da quello che mi risulta, è continuare con l'attaccante solo se quest'ultimo accetterà l'offerta che verrà messa sul tavolo da Damien Comolli.

D'altronde alla Continassa sanno che Vlahovic non ha la fila dietro. Quindi la situazione a oggi è in standby, sia per quanto concerne la Juventus sia per i club che potrebbero insidiare il bomber".