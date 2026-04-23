Giancarlo Abete, candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), ha espresso piena soddisfazione per l'incontro tenutosi a Roma con i rappresentanti dell'Associazione Italiana Calciatori (Aic) e dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac). L'appuntamento, durato oltre due ore, è stato definito da Abete come "positivo e diretto", un'occasione cruciale per un confronto costruttivo e trasparente.

La riunione ha visto la partecipazione di una rappresentanza organica e qualificata delle componenti del calcio italiano, favorendo uno scambio approfondito di idee e riflessioni su temi centrali per il futuro del movimento.

Al termine dell'incontro, Abete ha ribadito la sua intenzione di proseguire la corsa alla presidenza, dichiarando: "È stato un incontro positivo e diretto. L’occasione è stata importante, c’era una rappresentanza organica delle componenti con la possibilità di scambiare idee e riflessioni". Ha poi aggiunto: "Io vado avanti tranquillamente. Sono soddisfatto che si cominci a parlare dei problemi del calcio. È importante che all’interno delle componenti ci sia una riflessione che non sia solo collegata al nome". Queste parole sottolineano la sua visione di un dibattito focalizzato sulle problematiche concrete e sulle soluzioni programmatiche, piuttosto che sulle singole figure.

Il dialogo tra le componenti e le prossime decisioni

Durante il confronto, sia Abete sia Giovanni Malagò hanno esposto le proprie visioni e programmi ai rappresentanti di Aic e Aiac. Le due associazioni si prenderanno ora alcuni giorni per effettuare le proprie attente valutazioni, considerando le possibili convergenze e gli allineamenti strategici in vista delle imminenti elezioni federali. Abete ha evidenziato l'importanza di un dialogo costante, aperto e costruttivo tra le diverse anime del calcio italiano, ritenendo il confronto fondamentale per affrontare con efficacia le criticità del settore e individuare percorsi condivisi per un reale rinnovamento e sviluppo.

Le valutazioni decisive per le elezioni Figc

Le componenti di Aic e Aiac stanno analizzando con grande attenzione le posizioni e le proposte dei candidati, mantenendo aperta ogni possibilità per future convergenze che possano garantire stabilità e prospettiva al calcio nazionale. Il clima di dialogo e la ricerca di un terreno comune rappresentano elementi centrali in questa delicata fase pre-elettorale. L'obiettivo primario è individuare soluzioni condivise e strategicamente valide per il rilancio complessivo del calcio italiano. Le decisioni e le valutazioni espresse dalle componenti saranno, infatti, decisive per orientare gli equilibri, influenzare l'esito e definire gli scenari futuri in vista delle prossime elezioni per la presidenza della Figc, delineando così la direzione che il calcio italiano intraprenderà.