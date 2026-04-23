Il Torino si prepara alla sfida di domenica alle ore 18:00 contro l’Inter, in programma allo stadio Grande Torino. Per questo importante appuntamento, il tecnico Roberto D’Aversa riceve buone notizie dall'infermeria. L’attaccante Duván Zapata è infatti in forte corsa per tornare tra i convocati, un rientro che potrebbe offrire nuove e preziose soluzioni offensive alla squadra granata. La sua eventuale presenza, anche se non dal primo minuto, rappresenterebbe un'opzione tattica significativa per il corso della gara.

Oltre al possibile recupero di Zapata, D’Aversa ritrova anche Ismajli in difesa.

Il difensore sarà reintegrato nel consueto terzetto arretrato, affiancando i già consolidati Coco ed Ebosse. Questo rinforzo nel reparto difensivo è fondamentale per la solidità della squadra in un match così impegnativo, garantendo maggiore profondità e stabilità alla retroguardia granata.

Situazione in attacco e il recupero di Zapata

Dopo essere stato fermo nelle ultime settimane a causa di un infortunio, Duván Zapata è ora pronto a rientrare nell’elenco dei convocati. Nonostante il suo recupero, la coppia offensiva che al momento sembra godere della maggiore fiducia per scendere in campo dal primo minuto è quella formata da Simeone e Adams. La disponibilità di Zapata, tuttavia, offre a D’Aversa una preziosa alternativa e la possibilità di variare gli schemi offensivi a seconda delle esigenze tattiche della partita.

Il percorso di recupero dell’attaccante colombiano procede positivamente. Duván Zapata ha svolto un allenamento personalizzato presso il centro sportivo del Filadelfia, dimostrando progressi significativi. Questa fase di lavoro mirato ha generato un notevole ottimismo sia nello staff tecnico che in quello medico, confermando la sua piena ripresa e la sua imminente disponibilità per la squadra.

Le scelte tattiche a centrocampo

Per quanto riguarda la mediana, il tecnico D’Aversa sta continuando il suo lavoro di preparazione al Filadelfia, definendo le migliori strategie. Il reparto di centrocampo vede una competizione interna per affiancare Gineitis: Casadei è insidiato dalla candidatura di Ilkhan.

Entrambi i giocatori si contendono un posto da titolare, offrendo a D’Aversa diverse opzioni in termini di caratteristiche e dinamismo. Il reparto sarà completato dagli esterni Pedersen e Obrador, elementi chiave per la spinta sulle fasce e per l'equilibrio complessivo della squadra.