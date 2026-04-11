L'Italia e la Germania hanno scritto una pagina storica nel futsal, affrontandosi per la prima volta in assoluto in un'amichevole internazionale. L'incontro, disputato alla LKH Arena di Lüneburg davanti a un pubblico sold-out, un test di grande valore tecnico e simbolico. Per la Nazionale italiana, guidata dal CT Salvo Samperi, questa sfida ha segnato un importante banco di prova nell'ambito di un profondo rinnovamento generazionale.

Il match è iniziato su ritmi intensi, con la Germania che ha mostrato la sua notevole fisicità, in particolare con Matias Block, il cui tentativo è stato neutralizzato dal portiere azzurro Bellobuono.

L'Italia ha risposto puntando sulla qualità e sulla costruzione del gioco, creando diverse occasioni da gol con Julio de Oliveira e il capitano Pulvirenti. Tuttavia, un errore in uscita degli azzurri ha favorito una ripartenza tedesca, concretizzata da Kim Herterich che ha portato i padroni di casa in vantaggio sull'1-0.

La reazione azzurra e il pareggio decisivo

Nella ripresa, la squadra italiana è rientrata in campo con maggiore determinazione e incisività. Michele Podda ha trasformato un calcio piazzato, ristabilendo l'1-1. La partita è rimasta estremamente aperta e combattuta, caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. De Oliveira ha sfiorato il gol del vantaggio per l'Italia, mentre il portiere Bellobuono si è nuovamente distinto con un intervento decisivo, fondamentale per mantenere il risultato in equilibrio.

Nel finale, la difesa italiana ha saputo resistere agli ultimi assalti tedeschi, anche grazie a un errore di Gruenberg a sette minuti dalla sirena, che ha permesso agli azzurri di conservare il pareggio.

Un nuovo ciclo per il futsal italiano

Questa amichevole contro la Germania non ha rappresentato soltanto un evento storico per il futsal italiano, ma ha anche segnato l'inizio ufficiale di un nuovo ciclo per la Nazionale. Il gruppo guidato dal CT Samperi si è presentato a Lüneburg con una rosa profondamente rinnovata e ringiovanita, evidenziando una significativa riduzione dell'età media rispetto alla formazione dell'ultimo Europeo. Tra i convocati spiccano diversi giovani esordienti e il gradito ritorno di alcuni elementi già noti, a conferma della volontà di costruire una squadra proiettata con fiducia verso il futuro.

Il percorso di crescita della selezione azzurra passa attraverso appuntamenti cruciali come questo, considerati fondamentali per testare nuovi equilibri tattici, affinare le strategie e consolidare il gruppo in vista dei prossimi e impegnativi impegni internazionali.