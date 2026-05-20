L'icona mondiale del tennis Billie Jean King ha raggiunto un nuovo, significativo traguardo nella sua già straordinaria esistenza: all'età di ottantadue anni, ha conseguito la laurea in storia presso la California State University di Los Angeles. Questo importante evento si è celebrato con una cerimonia di consegna del diploma allo Shrine Auditorium, dove King ha sfilato insieme a circa seimila altri laureati appartenenti alla classe del 2026.

"Sono trascorsi più di sessant'anni da quando ho fatto ritorno in aula per completare il mio percorso di studi in storia", ha dichiarato King, rivolgendosi ai suoi colleghi durante la cerimonia.

Ha descritto l'esperienza come una "gratificazione ritardata", sottolineando però di essere tornata "con uno scopo". "Avevo una questione in sospeso ed era per me fondamentale portare a termine ciò che avevo iniziato. Mi piace concludere le cose. È paragonabile a stringersi la mano alla rete dopo una partita", ha aggiunto, evidenziando la sua determinazione.

Un percorso accademico ripreso dopo decenni

Il percorso universitario di King era iniziato nel lontano 1961, lo stesso anno in cui conquistò il suo primo titolo di doppio a Wimbledon. Tuttavia, le circostanze dell'epoca, caratterizzate da una marcata disparità di sostegno finanziario per le atlete rispetto ai colleghi uomini, la spinsero ad abbandonare gli studi per dedicarsi completamente alla sua promettente carriera tennistica.

"Le cose erano decisamente diverse allora", ha ricordato King, rievocando le sfide affrontate come studentessa-atleta.

Nel corso della sua leggendaria carriera, King ha scritto pagine di storia del tennis, culminate nella celebre vittoria della "Battaglia dei Sessi" nel 1973. Nonostante i successi sportivi di portata mondiale, la laurea ha rappresentato per lei un obiettivo irrinunciabile. "Dicevo sempre: 'Non dite che mi sono laureata; non l'ho ancora ottenuta'", ha rivelato, esprimendo il suo desiderio di completare il percorso accademico.

Un messaggio universale: "Non è mai troppo tardi"

Durante la toccante cerimonia, Billie Jean King ha voluto condividere un potente messaggio di incoraggiamento e ispirazione: "Non è mai troppo tardi, qualunque sia la vostra età o le vostre capacità, se lo desiderate, provateci".

La sua presenza non è passata inosservata, anche grazie al suo distintivo abbigliamento: occhiali rosa vivaci, scarpe da ginnastica blu royal e una stola dorata personalizzata, ricamata con le sue iniziali e la sigla "G.O.A.T." (Greatest Of All Time) su un lato, e una racchetta da tennis multicolore sull'altro.

Interrogata sulla possibilità di intraprendere un master, King ha risposto con la sua consueta ironia, citando il recente percorso accademico di Shaquille O’Neal e ribadendo l'importanza di un apprendimento continuo. Ha concluso il suo discorso con l'esclamazione "Si se puede!", un inno alla perseveranza che ha generato un'ondata di applausi e entusiasmo tra il pubblico presente.