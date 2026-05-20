World Team Tennis, la storica lega di tennis a squadre miste fondata nel 1974 da Billie Jean King e altri pionieri, si prepara a un significativo rilancio. Dopo la sospensione delle attività nel 2021, dovuta a difficoltà finanziarie legate alla pandemia, la lega annuncia il suo ritorno con il primo evento fissato per il 2 dicembre al Barclays Center di Brooklyn.

Il nuovo format di World Team Tennis è concepito per essere più snello e moderno, mirando a un maggiore coinvolgimento del pubblico e ad adattarsi alle attuali dinamiche sportive. Billie Jean King ha espresso il suo entusiasmo: "Non potrei essere più entusiasta di una visione modernizzata per World Team Tennis.

Questa lega è sempre stata sinonimo di innovazione e di accessibilità. È stimolante vedere che questo spirito viene portato avanti in modo coerente con il modo in cui i fan vivono oggi lo sport".

Nuovo format e coinvolgimento dei giocatori

La stagione 2026 introdurrà una svolta nella struttura proprietaria: i giocatori avranno la possibilità di detenere una quota di partecipazione nella lega, rafforzando il loro legame con la competizione. Il format delle partite sarà più breve, prevedendo quattro set di singolare (due maschili e due femminili) e un super tiebreak di doppio misto. Jessica Pegula, attuale numero cinque del mondo, ha accolto con favore la nuova formula: "Penso che i fan si divertiranno molto.

Le partite sono più corte, l’energia di squadra è diversa e il fatto che i giocatori possano essere anche proprietari crea un livello di coinvolgimento più profondo".

Stephen Amritraj, CEO di World Team Tennis, ha evidenziato come la lega abbia sempre rappresentato un modello di equità di genere e innovazione. "Non stiamo semplicemente riportando in vita la lega, ma la stiamo costruendo con l’intenzione di renderla una realtà inclusiva, differenziata, al crocevia tra sport, cultura e intrattenimento".

Dettagli sul rilancio e prospettive

Il rilancio di World Team Tennis integrerà tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza dei tifosi, tra cui il sistema Hawk-Eye Innovations per il controllo elettronico delle linee e la visualizzazione delle traiettorie della palla.

Il team organizzativo è composto da professionisti con significative esperienze in importanti enti sportivi e media, mentre la produzione degli eventi sarà curata da Michael Davies, vincitore di un Emmy. Tra gli investitori figurano nomi noti del panorama sportivo e imprenditoriale, inclusi proprietari di Gotham FC e NZ Breakers, oltre a figure di spicco del settore creativo e tecnologico.

Ulteriori dettagli su giocatori, squadre, sedi, partnership e modalità di coinvolgimento dei tifosi saranno comunicati nei prossimi mesi, in vista del lancio ufficiale della lega a dicembre 2026. La nuova stagione si svolgerà interamente a dicembre, strategicamente posizionata al termine dei principali circuiti ATP, WTA e Slam, per garantire la massima partecipazione e visibilità.