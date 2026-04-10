La Roma si prepara a un appuntamento di fondamentale importanza contro il Pisa, un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo nella serrata corsa per la qualificazione alla Champions League. La sfida è in programma per venerdì sera, con fischio d'inizio alle ore 20:45, nell'atmosfera vibrante dello stadio Olimpico. La squadra, guidata dal tecnico Gasperini, è chiamata a fornire una reazione immediata e convincente dopo la recente sconfitta subita a San Siro, un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca ma che ora deve trasformarsi in stimolo per il prossimo impegno.

Le indicazioni di Gasperini alla vigilia del match

Alla vigilia di questo cruciale confronto, l'allenatore Gian Piero Gasperini ha rivolto un chiaro messaggio ai suoi giocatori, esortandoli a mantenere la massima concentrazione esclusivamente sul rettangolo verde, lasciando da parte ogni possibile elemento di distrazione esterno. Le sue parole risuonano come un monito e al tempo stesso un incoraggiamento: “Difficile, ma non impossibile”, ha dichiarato, sottolineando la complessità dell'obiettivo ma anche la fiducia nelle capacità del suo gruppo. Il tecnico ha posto l'accento sulla necessità di non ripetere l'atteggiamento mostrato nel secondo tempo della partita di San Siro, un momento che ha descritto come un vero e proprio “crollo di umore”.

Gasperini si è detto convinto che la squadra possieda la forza e la determinazione per superare quel passo falso, chiedendo un approccio basato sull'“umiltà” come chiave per tentare di accorciare il divario dalle dirette concorrenti che occupano il quarto posto in classifica, l'ultima posizione utile per accedere alla massima competizione europea.

Il tecnico ha inoltre voluto chiarire le motivazioni dietro l'ambizioso traguardo della Champions League. Ha ribadito con fermezza che l'obiettivo non è stato imposto dall'alta dirigenza o dalla proprietà del club, bensì è emerso come una scelta condivisa e autoimposta dall'intero gruppo squadra. “Sono stato io a parlare di Champions e come gruppo ci siamo imposti quell’obiettivo là”, ha spiegato Gasperini, evidenziando il forte senso di responsabilità e l'impegno collettivo.

Ha poi aggiunto, con pragmatismo, che pur non essendoci la certezza di raggiungere tale meta, l'importante sarà aver profuso il massimo sforzo e aver dato tutto il possibile sul campo, indipendentemente dall'esito finale.

Le probabili formazioni e il contesto tattico

Per la delicata partita contro il Pisa, mister Gasperini dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Non saranno infatti a disposizione i calciatori Wesley, Koné e Mancini, tutti e tre ancora alle prese con infortuni che li terranno fuori dal campo. Queste defezioni potrebbero aprire la strada a nuove soluzioni tattiche, con la possibilità di vedere El Aynaoui schierato a centrocampo al fianco di Pisilli, formando una cerniera mediana che dovrà garantire equilibrio e dinamismo.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, è attesa la conferma del collaudato tridente composto da Soulé, Pellegrini e Malen, giocatori capaci di creare pericoli e finalizzare le azioni. Sul fronte opposto, il Pisa si presenterà all'Olimpico con un modulo 3-5-2, una disposizione tattica che mira a solidità difensiva e ripartenze veloci. Tra i pali ci sarà Semper, protetto da una linea difensiva a tre formata da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. In attacco, la coppia Moreo e Durosinmi avrà il compito di impensierire la retroguardia avversaria. La direzione di gara è stata affidata al signor Feliciani della sezione di Teramo, che avrà il compito di gestire un match che si preannuncia intenso e combattuto.

Dettagli sul calendario della Serie A

La conferma dell'orario e della data del match tra Roma e Pisa ribadisce la sua collocazione come anticipo della 32ª giornata di Serie A. L'incontro è fissato, come già menzionato, per venerdì 10 aprile alle ore 20:45. Questa programmazione è stata ufficializzata dalla Lega Serie A nell'ambito della comunicazione del calendario dettagliato degli anticipi e dei posticipi che interesseranno il campionato fino alla 34ª giornata, fornendo così chiarezza e certezze agli addetti ai lavori e ai tifosi.