Il giornalista Luca Momblano ha registrato un video sul canale Twitch di Juventibus e parlando del possibile mercato della Juventus nell'estate del 2026 ha detto: "Nella società bianconera ci sono diverse anime che diranno la loro in sede di calciomercato e possiamo già stilare una lista di nomi che avrebbe in mente Spalletti, Ottolini e l'amministratore delegato Damien Comolli. Ad esempio so, e l'ho detto in tutte le lingue del mondo, che una fissazione del tecnico toscano è Brahim Diaz del Real Madrid".

Momblano ha proseguito: "Comolli ha nella lista Udogie oltre che Kessié e Hjulmand'

"Tra quelli invece sponsorizzati da Comolli c'é Destiny Udogie, nome di ritorno che era stato già esplorato dalla Juve negli scorsi mesi e che riscalda le fantasie del manager francese, soprattutto considerando la situazione che sta vivendo il Tottenham. La società inglese nell'estate del 2024 aveva chiesto una cifra sproporzionata per il calciatore ex Udinese, che poi sta facendo un'annata mediocre. Udogie nei prossimi mesi potrebbe quindi diventare un'occasione di calciomercato e a Comolli piace".

Momblano ha proseguito: "Se dovessimo mettere due nomi per il centrocampo nella lista di Comolli, tenendo sempre in considerazione il fatto che il francese non potrà più decidere per conto proprio i calciatori da prendere, io inserirei i profili di vecchia data, quello di Kessié e quello di Hjulmand, Elementi per i quali il transalpino ha una predilezione e che vanno seguiti".

Brahim Diaz, pochi minuti al Real Madrid

Seguendo le indiscrezioni di Momblano, Brahim Díaz potrebbe quindi essere un nome appetibile per la Juve in estate. Il fantasista del Real Madrid, infatti, sotto la gestione di Álvaro Arbeloa sta trovando spazio soprattutto come comprimario: i numeri parlano di 22 presenze in Liga e 11 in Champions League per un totale di appena 1104 minuti complessivi, un bottino piuttosto limitato che conferma le difficoltà del giocatore nel trovare continuità, già emerse ai tempi del Milan. Proprio per questo motivo il club madrileno potrebbe valutare una cessione intorno ai 35 milioni di euro, cifra che lo renderebbe un’opportunità interessante sul mercato. In una Juventus guidata da Luciano Spalletti, Brahim Díaz potrebbe essere impiegato alto a sinistra, andando a prendere il posto di profili ritenuti poco incisivi sotto porta come Edon Zhegrova e Francisco Conceição, garantendo maggiore qualità nell’uno contro uno e imprevedibilità negli ultimi metri.