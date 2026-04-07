Il Napoli ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Milan (uno a zero al Maradona). La rete decisiva di Politano nella ripresa ha permesso agli azzurri, guidati da Conte, di scavalcare i rossoneri in classifica, al secondo posto. Il distacco dalla capolista Inter resta di sette punti, a sette giornate dalla fine del campionato.

La partita è stata tattica e con poche emozioni nel primo tempo. Il Napoli, privo di Hojlund (influenzato) e Lukaku (in riabilitazione), ha schierato Giovane, che ha sfiorato il palo di Maignan. Anche Spinazzola ha avuto un'occasione.

Il Milan ha risposto con tentativi alti di Nkunku e Fullkrug.

La svolta nella ripresa

Nel secondo tempo, il Napoli ha preso il controllo. Giovane ha impegnato Maignan con un diagonale. Conte ha effettuato i cambi decisivi: Alisson per Giovane e Politano per Spinazzola. Allegri ha risposto con Pulisic per Nkunku e Gimenez per Fullkrug. La rete decisiva è arrivata al 33’ della ripresa: da un'azione avviata da Alisson e proseguita da Olivera, Politano ha trovato la deviazione vincente. Nel finale, il Milan ha tentato un forcing, anche con Leao, ma la difesa azzurra ha retto.

Classifica e prospettive

Con questo successo, il Napoli (65 punti) supera il Milan (63). L'Inter mantiene sette lunghezze di vantaggio sulla seconda (i rossoneri scivolano a nove punti dalla vetta).

La vittoria è cruciale per il Napoli nella corsa alla Champions League. Per il Milan, la quarta sconfitta stagionale complica la rincorsa a scudetto e primo posto. L'Inter, beneficiando del risultato, vede aumentare le proprie possibilità di conquistare il titolo.

Il campionato entra nella fase decisiva (sette giornate al termine). Il Napoli, con un De Bruyne determinante, si conferma protagonista; il Milan dovrà reagire.