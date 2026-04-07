L’Inter allunga in vetta alla classifica di Serie A, consolidando la propria marcia verso lo Scudetto. A sette giornate dalla fine del campionato, i nerazzurri si trovano ora a sette punti di vantaggio sulla nuova inseguitrice, il Napoli, che nel posticipo serale ha superato il Milan 1-0 grazie a un gol decisivo di Politano. Questo risultato permette alla formazione di Conte di scavalcare i rossoneri e di assumere d’autorità il ruolo di principale rivale dell’Inter nella corsa al titolo.

La vittoria nerazzurra sulla Roma per 5-2 a San Siro, in una serata che ha visto la squadra di Chivu mostrare grande forza e determinazione, ha contribuito a ridisegnare la corsa al titolo.

Il Milan, dopo la sconfitta, scivola a nove punti dalla vetta e sembra ormai tagliato fuori dalla lotta scudetto, mentre il Napoli conferma il suo ottimo momento e mantiene viva la speranza di un finale di stagione aperto. La Juventus, dal canto suo, si avvicina alla zona Champions League grazie al successo per 2-0 contro il Genoa, portandosi a un solo punto dal quarto posto occupato dal Como, che ha pareggiato a Udine in una giornata caratterizzata dal caldo primaverile. La squadra di Fabregas, dopo cinque vittorie consecutive, rallenta ma resta pienamente in corsa per un posto in Europa.

La svolta di San Siro e il nuovo assetto in Serie A

La prestazione dell’Inter contro la Roma ha dissipato i dubbi sulla tenuta mentale della squadra, soprattutto dopo il rientro dei giocatori impegnati con la nazionale in Bosnia.

Lautaro Martinez è tornato protagonista, guidando i nerazzurri in una gara che ha evidenziato le difficoltà della Roma, ora in crisi di risultati e con la difesa in difficoltà. Gianluca Mancini dovrà fermarsi per due o tre settimane a causa di una lesione all’adduttore, un’assenza pesante per i giallorossi in vista delle ultime gare decisive.

La Juventus, invece, ha ottenuto tre punti preziosi allo Stadium grazie alle reti di Bremer e McKennie. Decisive anche le parate di Di Gregorio, subentrato a Perin infortunato nel corso del match. Il portiere si è distinto parando un rigore a Martin e respingendo una successiva conclusione di Vitinha, anche grazie alle indicazioni ricevute dal terzo portiere Pinsoglio su come affrontare il penalty.

Questo successo permette ai bianconeri di restare pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, approfittando anche del mezzo passo falso del Como.

Il Napoli si candida per il titolo e la lotta Champions

La vittoria del Napoli contro il Milan rappresenta uno snodo cruciale nella corsa Scudetto. La squadra di Conte, ora seconda in classifica, si candida come principale antagonista dell’Inter per il rush finale. Il confronto diretto tra Napoli e Milan era atteso come una sorta di 'finale' per stabilire chi potesse insidiare i nerazzurri, e il successo dei partenopei ha confermato le aspettative. Con sette giornate ancora da disputare, il Napoli mantiene vive le speranze di riaprire la lotta al titolo, mentre l’Inter dovrà continuare a mantenere alta la concentrazione per non disperdere il vantaggio accumulato.

Il campionato entra così nella sua fase più decisiva, con la lotta per lo Scudetto e per i posti in Champions League ancora apertissima. La prossima giornata sarà determinante per capire se il Napoli riuscirà a mantenere il passo dell’Inter o se i nerazzurri potranno consolidare ulteriormente la loro leadership, mentre anche la bagarre per l'Europa che conta si fa sempre più intensa.