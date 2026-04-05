Il Barcellona compie un passo decisivo verso la conquista della Liga, superando in rimonta l’Atletico Madrid per 2-1 al Metropolitano. La formazione catalana, in trasferta, si impone con una prestazione di carattere che le permette di allungare a sette punti il vantaggio sul Real Madrid, a otto giornate dalla fine del campionato. Un successo cruciale che rafforza la leadership blaugrana.

La partita si è accesa nel primo tempo: l’Atletico è passato in vantaggio al 39’ con Giuliano Simeone, sfruttando una disattenzione difensiva. La risposta del Barcellona è stata immediata: tre minuti più tardi, Marcus Rashford ha finalizzato un’azione corale con Dani Olmo, riportando il risultato in parità.

Sul finire della prima frazione, l’Atletico è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Nico Gonzales, punito per un fallo da ultimo uomo su Lamine Yamal, episodio che ha cambiato gli equilibri del match.

Il gol decisivo e la gestione della ripresa

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, l’Atletico ha mostrato grande resistenza, contenendo gli attacchi dei blaugrana. La svolta finale è arrivata al 42’ della seconda frazione: Joao Cancelo ha superato Almada sulla fascia e ha calciato in porta; Musso ha respinto, ma la palla è carambolata addosso a Robert Lewandowski che, di spalla, ha insaccato il gol del definitivo 2-1. Un gol che ha sancito la vittoria e ha permesso al Barcellona di consolidare il primato in classifica, con fiducia al finale di stagione.

Il percorso verso il titolo e le prossime sfide

Il Barcellona, guidato da Hansi Flick, ha centrato la sesta vittoria consecutiva in campionato, avvicinandosi al titolo. Reso più significativo dalla sconfitta del Real Madrid contro il Mallorca. La gara ha visto anche un episodio arbitrale controverso nella ripresa, con un cartellino rosso inizialmente assegnato a Gerard Martin e poi annullato. Questa vittoria rappresenta una rivincita per i catalani, dopo il pesante ko subito in Coppa del Re nello stesso stadio. Le due squadre si ritroveranno mercoledì al Camp Nou per l’andata dei quarti di Champions League, in un confronto che promette spettacolo e tensione, arricchendo questa intensa rivalità.