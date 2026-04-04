All’Olimpico di Roma, nell’anticipo del sabato sera valido per la trentunesima giornata di Serie A, Lazio e Parma hanno concluso la loro sfida con un pareggio 1-1. Un risultato che ha visto gli ospiti passare in vantaggio con Delprato nel primo tempo, per poi essere raggiunti dalla rete di Noslin nella ripresa. Per il Parma, questo punto assume un valore significativo nella lotta per la salvezza.

Il vantaggio del Parma e la reazione della Lazio

La partita ha visto il Parma sbloccare il risultato al quindicesimo minuto del primo tempo, grazie alla marcatura di Delprato.

I padroni di casa della Lazio hanno faticato a reagire nella prima frazione di gioco, trovando però la via del gol nella ripresa. È stato Noslin, al trentaduesimo minuto del secondo tempo, a ristabilire la parità, fissando il punteggio sull'1-1 e garantendo un punto ai biancocelesti.

Un punto d'oro per la corsa salvezza

Il pareggio ottenuto a Roma rappresenta un esito di grande importanza per il Parma. Questo risultato può essere considerato un punto d'oro in ottica salvezza, fornendo alla squadra ducale una spinta morale e un contributo concreto alla sua classifica. La formazione ospite, infatti, continua la sua battaglia per mantenere la categoria, e questo esito positivo in trasferta contro una squadra come la Lazio può infondere ulteriore fiducia per le prossime decisive sfide del campionato di Serie A.

Lo storico dei confronti diretti in Serie A

Analizzando i precedenti tra Lazio e Parma in Serie A, si osserva che negli ultimi venti incontri i biancocelesti hanno subito la sconfitta in sole due occasioni. Queste risalgono alle stagioni 2011/12 e 2024/25, quest'ultima con un 3-1 a favore del Parma. Inoltre, la Lazio aveva un record quasi perfetto nelle sfide casalinghe contro il Parma, avendo vinto tutte le ultime nove gare all'Olimpico. L'unica eccezione a questa serie positiva era stata il pareggio per 2-2 registrato nella scorsa stagione, un precedente che in qualche modo anticipa l'equilibrio visto nell'incontro odierno.