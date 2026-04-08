Le designazioni arbitrali per la 32esima giornata di Serie A sono state ufficializzate. Davide Massa dirigerà Como-Inter, big match in programma domenica alle 20.45. Per Atalanta-Juventus, sabato alle 20.45, è stato designato Fabio Maresca. Scelte cruciali per il campionato, con le squadre impegnate nella corsa ai rispettivi obiettivi.
Tra le altre gare, Marco Di Bello arbitrerà Parma-Napoli (domenica ore 15), mentre Matteo Marchetti dirigerà Milan-Udinese (sabato ore 18). Le designazioni complete includono team VAR e assistenti, a conferma dell'attenzione sulla regolarità delle gare in questa fase decisiva.
Il calendario e gli arbitri della 32esima giornata
Venerdì 10 aprile si apre con Roma-Pisa (Feliciani). Sabato 11 aprile: Cagliari-Cremonese (Doveri), Torino-Verona (Bonacina), Milan-Udinese (Marchetti); in serata, Atalanta-Juventus (Maresca).
Domenica 12 aprile: Genoa-Sassuolo (ore 12.30, Rapuano), Parma-Napoli (ore 15, Di Bello), Bologna-Lecce (ore 18, Colombo). Il posticipo serale Como-Inter sarà affidato a Massa. Lunedì 13 aprile chiude la giornata Fiorentina-Lazio (Fabbri).