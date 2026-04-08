Bagnoli, quartiere di Napoli, si appresta a diventare il centro nevralgico della vela internazionale in vista della 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup. Le prime immagini diffuse da Sport e Salute rivelano l'organizzazione delle basi dei team internazionali che prenderanno forma sull'area della colmata. Il defender Emirates Team New Zealand ha già definito il suo spazio, affiancato da quattro challenger di alto profilo: Luna Rossa per l'Italia, Alinghi per la Svizzera, GB1 per il Regno Unito e K‑Challenge per la Francia. Si attende l'ufficializzazione dell'ingresso degli Stati Uniti con American Racing Challenger e di un settimo equipaggio, il cui annuncio è imminente.

I primi cinque team sono attesi a Bagnoli entro giugno, trasformando l'area in un vero hub internazionale della vela. Questo ambizioso progetto di riqualificazione è il risultato di una profonda sinergia tra il Governo italiano, il Commissario Straordinario Gaetano Manfredi, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Sport e Salute, il Comune di Napoli, Invitalia e l'organizzazione dell'America's Cup. Il Ministro Abodi ha evidenziato come la partecipazione statunitense "conferma la globalità di questo evento e il fascino di esserne parte", sottolineando che "la flotta presente a Napoli si amplia a sei squadre, segnando un passo significativo in termini di attrattività e partecipazione internazionale".

Lavori a Bagnoli: progressi ambientali e infrastrutturali

Contestualmente ai preparativi sportivi, procedono spediti i lavori di dragaggio e la riqualificazione dell'area marina di Bagnoli. Le recenti verifiche dell'Arpac hanno fornito dati rassicuranti: i livelli di intorbidamento delle acque sono risultati tre volte inferiori alla soglia di guardia. Questo esito positivo permette di accelerare le operazioni di dragaggio e il successivo trasferimento della sabbia potenzialmente contaminata verso discariche estere, principalmente in Olanda e Belgio. L'inizio del dragaggio vero e proprio è previsto in settimana; i sedimenti saranno prima essiccati su piattaforme dedicate. Una cabina di regia cruciale si terrà a Roma il 14 aprile per la validazione dei progetti esecutivi delle opere a mare, che includono la costruzione di una scogliera finalizzata a creare un bacino d’acqua protetto, essenziale per l'approdo delle grandi imbarcazioni della Louis Vuitton America's Cup.

La scelta del trasporto via mare per i materiali è strategica per minimizzare i disagi nei quartieri limitrofi, evitando il transito di numerosi camion. L'Arpac ha istituito una task force dedicata al monitoraggio costante della qualità dell'aria e dell'acqua, mentre a breve inizieranno anche le verifiche periodiche sulla balneazione della costa flegrea. Dino Falconio, subcommissario alla riqualificazione di Bagnoli, ha definito i dati iniziali delle centraline sul dragaggio "molto confortanti", con valori mediamente tre volte inferiori alla soglia di guardia.

America's Cup: impatto e prospettive future per Napoli

Bagnoli si configura come il primo tangibile segnale di ciò che il 2027 porterà: uno degli eventi sportivi più iconici a livello globale, ospitato per la prima volta in Italia.

La presenza di sei squadre internazionali, con la concreta possibilità di ulteriori adesioni, consolida il ruolo di Napoli nel panorama velico mondiale. La Louis Vuitton Cup, che si svolgerà proprio a Bagnoli, determinerà lo sfidante di Emirates Team New Zealand per la conquista dell'America's Cup. L'associazione America’s Cup Partnership (ACP), costituita dai quattro team già iscritti, ha peraltro considerato non vincolante la scadenza del 31 marzo per l'iscrizione di nuovi sfidanti, mantenendo aperta la competizione a nuove partecipazioni.

Il percorso di riqualificazione e gli ingenti lavori infrastrutturali rappresentano un'opportunità di rilancio senza precedenti per Bagnoli e per l'intera città di Napoli.

La città si prepara ad accogliere atleti, tecnici e appassionati da ogni parte del mondo, offrendo uno spettacolo di vela al massimo livello di competitività e innovazione tecnologica. Come ribadito dal Ministro Abodi, "le controversie sono state superate e potremo assistere allo spettacolo della vela al massimo livello di competitività, anche tecnologica, alla presenza di tutte le sue componenti storiche, con l'Italia ancora una volta al centro del mondo".