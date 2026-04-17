Venerdì 17 aprile, alle ore 18:30, il MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia ospiterà la sfida tra Sassuolo e Como, un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per l'andamento della stagione. La gara, valida per la 33ª giornata della Serie A 2025, vedrà i neroverdi di Fabio Grosso affrontare la squadra di Fabregas, reduce da un passo falso contro l'Inter. Nonostante una serie di assenze significative tra i padroni di casa, il desiderio di ben figurare davanti al proprio pubblico rimane alto.

Le probabili formazioni: assenze e ballottaggi nel Sassuolo

Il Sassuolo è costretto a reinventarsi dopo la sconfitta di Genova e le pesanti squalifiche di Doig e Berardi, con quest'ultimo che tornerà disponibile solo alla 35ª giornata. Alla lunga lista di indisponibili si aggiungono Boloca, Candè e Pieragnolo, la cui stagione è già terminata, mentre Romagna resta da valutare e Bakola rientrerà più avanti. Tra i pali è confermato Muric. La difesa vedrà Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e un ballottaggio aperto tra Garcia e Coulibaly, con quest'ultimo in leggero vantaggio. A centrocampo spazio a Koné, Matic e Thorstvedt. Il tridente offensivo sarà composto da Volpato, Pinamonti e Laurienté, chiamati a dare brio a un reparto orfano del suo leader.

Como, una situazione più serena in vista della trasferta

Per il Como, la situazione è decisamente più serena, con il solo Addai fuori causa fino al termine della stagione. Fabregas dovrebbe schierare una difesa composta da Smolcic (in leggero vantaggio su Vojvoda), Kempf, Ramon e Valle (in ballottaggio con Moreno). Tra i pali confermato Butez. A centrocampo agiranno Perrone e Da Cunha, mentre sulla trequarti spazio a Diao e Paz, quest'ultimo vera rivelazione, insieme a Baturina. Il riferimento offensivo sarà Douvikas, con il compito di scardinare la retroguardia neroverde.

Quote: Como favorito secondo i bookmaker

I principali bookmaker vedono il Como favorito per la vittoria. William Hill quota il successo degli ospiti a 1.53, il pareggio a 4.00 e la vittoria del Sassuolo a 5.50.

Quote simili si trovano su Bet365, che conferma il Como vincente a 1.53, con il pareggio a 4.33 e la vittoria neroverde a 5.75. La situazione disciplinare penalizza il Sassuolo, mentre la continuità e la solidità del Como alimentano le speranze dei lariani, lanciati verso la parte sinistra della classifica.

Le statistiche dei protagonisti: Paz e Butez trascinatori, Koné e Garcia tengono a galla il Sassuolo

Nicolás Paz si conferma il faro del Como: 31 presenze, 11 reti, 6 assist, 78 conclusioni (45 nello specchio) e 1241 passaggi totali con l'82% di precisione. La sua centralità nel gioco è evidente, con 46 passaggi chiave e 60 dribbling riusciti su 110 tentativi. La sua media voto di 7.31 testimonia l'influenza del giovane argentino.

Anche Jean Butez si distingue tra i migliori interpreti del Como: 32 presenze da titolare, 79 parate e solo 26 gol subiti, un assist e un rigore neutralizzato. La sua freddezza lo rende un'ancora difensiva, come dimostra l'alta percentuale di duelli vinti (17 su 18) e una costanza di rendimento notevole (media voto 7.24).

Dall'altra parte, Ismaël Koné sta vivendo la sua migliore stagione realizzativa: 6 gol in 29 apparizioni da centrocampista e una media voto di 7.05. I suoi 897 passaggi completati, con 91 di precisione e 21 chiave, lo rendono un regista imprescindibile per il gioco neroverde.

Da tenere d'occhio anche Ulisses Garcia, solido in difesa e capace di contribuire in fase offensiva (1 gol e 1 assist in 568 minuti).

Il suo apporto potrebbe risultare determinante nel duello sulle corsie.

Kristian Thorstvedt aggiunge muscoli e inserimenti con 3 gol e 3 assist in 26 incontri. Spesso impiegato come mezzala, i suoi 108 duelli vinti su 210 e i 33 tackles lo identificano come un centrocampista box to box.

Infine, Martin Baturina, tra i talenti emergenti del Como, si segnala per la sua elevata incidenza sulla manovra: in 23 presenze, 6 gol e 3 assist, 44 passaggi chiave e l'87% di precisione. Il suo ruolo nella trequarti lariana potrebbe essere una delle chiavi della contesa.