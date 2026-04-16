Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato ha detto: "Muharemovic sta facendo molto bene sia con il Sassuolo che purtroppo per noi italiani anche con la Serbia. Oggi il direttore Giovanni Carnevali ha confermato come la società emiliana sia assolutamente al corrente del fatto che se lo stopper dovesse partire, il Sassuolo dovrebbe a sua volte riconoscere il 50% dell'incasso alla Juventus. Quindi la società bianconera potrebbe a tutti gli effetti tentare di acquisire il difensore pagandolo la metà.

Detto questo, la squadra che si sta muovendo con più decisione per Muharemovic è l'Inter"

Romano: 'L'Inter e Muharemovic sono sempre più vicini'

Romano ha proseguito: "L'accordo fra le parti è sempre più vicino dal punto di vista contrattuale. I feedback sono molto positivi fra l'agente del difensore e il club nerazzurro e i discorsi stanno procedendo molto bene. Con il Sassuolo sappiamo che i rapporti sono molto buoni, al di la della valutazione che verrà fatta del serbo. Quindi le due società si incontreranno molto presto per parlarne più approfonditamente. Ovviamente bisognerà capire cosa accadrà anche con le rivali, perché come già detto la Juventus segue con attenzione non c'é da escludere un possibile interesse della Premier".

Lewandowski e le tante scelte

Il giornalista ha infine concluso parlando di un altro nome che potrebbe infiammare l'estate di mercato: "L'agente di Lewandowski sta programmando un viaggio anche in Italia. Quindi bisogna tenere sotto controllo la situazione per la prossima estate, precisando però una cosa importante, se il centravanti dovesse scegliere il Bel Paese dovrà fare un sacrificio economico. Una cosa che non renderebbe felice il polacco, che ha già rifiutato la proposta di rinnovo del Barcellona proprio perché a ribasso. In tutto questo posso dire che delle chiamate informative con Milan e Juventus ci sono state, ma nulla di più. Questo perché il calciatore sarà chiamato a fare una scelta e di opzioni ce ne sono tante.

L'MLS ad esempio ha fatto un'offerta importante e il campionato americano potrebbe essere una meta attraente per il centravanti non solo sportivamente parlando ma anche per un progetto di vita con la propria famiglia".