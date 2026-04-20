Le semifinali di ritorno di Coppa Italia hanno le loro designazioni arbitrali ufficiali. Simone Sozza di Seregno dirigerà l'incontro tra Inter e Como, in programma martedì 21 aprile alle ore 21:00 a San Siro. La sfida vedrà le formazioni guidate da Chivu e Fabregas confrontarsi in un match ad alta tensione. Per l'altra semifinale, tra Atalanta e Lazio, che si disputerà a Bergamo mercoledì 22 aprile, sempre alle ore 21:00, è stato designato Andrea Colombo di Como. Questa gara promette grande equilibrio e intensità, con i bergamaschi che cercheranno di sfruttare il fattore campo.

Entrambi gli appuntamenti sono cruciali per definire le squadre che accederanno alla finale della prestigiosa competizione nazionale.

Le sestine arbitrali complete

Le designazioni arbitrali ufficiali includono le intere sestine che opereranno in campo e al VAR. Per Inter-Como, Simone Sozza sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi, con Marcenaro come quarto ufficiale. Al VAR opererà Doveri, con La Penna in qualità di AVAR. Per Atalanta-Lazio, Andrea Colombo avrà al suo fianco gli assistenti Imperiale e Costanzo, e Zufferli come quarto ufficiale. La sala VAR vedrà la presenza di Abisso, supportato da Maresca come AVAR. Queste scelte mirano a garantire la massima regolarità e trasparenza in gare decisive.

Ruolo e importanza degli arbitri

Le semifinali di Coppa Italia sono momenti di grande attesa, con un'elevata pressione sui direttori di gara. La selezione di arbitri con esperienza e affidabilità in Serie A è fondamentale per assicurare la correttezza degli incontri. La presenza del VAR e dell'AVAR è un elemento imprescindibile, fornendo un supporto cruciale agli arbitri in campo e contribuendo a minimizzare il rischio di errori decisivi. I team arbitrali, completi e preparati, sono chiamati a gestire con massima attenzione e professionalità ogni situazione di gioco, in linea con le elevate aspettative di tifosi e addetti ai lavori.