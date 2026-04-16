Gleison Bremer è sicuramente uno dei calciatori della Juventus più corteggiati a livello di calciomercato. Sul centrale brasiliano ci sono diverse squadre della Premier League tra cui il Newcastle che potrebbe imbastire una trattativa concreta per l'estate.

Anche il Newcastle su Bremer, la Juve monitora Kim

Il 29enne brasiliano è sicuramente il leader della retroguardia bianconera e sulle qualità difensive, d'impostazione di grande lettura sono sotto gli occhi di diversi top team europei. In particolare oltre al Liverpool che avrebbe mostrato un forte interesse, si va ad aggiungersi quello del Newcastle che dopo una stagione non esaltante in campionato vuole ritornare ai vertici della Premier e ritornare in Champions League.

Secondo le ultime notizie, Bremer sarebbe l'obiettivo numero uno per rinforzare il pacchetto arretrato con i Magpies che sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di 54 milioni di euro per strappare il brasiliano alla Juventus.

Al momento non si può parlare di una trattativa concreta, ma il club bianconero non vuole farsi cogliere impreparato e valuta gli eventuali sostituti. Uno dei nomi sulla lista della dirigenza è sicuramente quello di Kim Min-Jae in uscita dal Bayern Monaco e già allenato da Spalletti durante la sua esperienza sulla panchina del Napoli. In lizza la candidatura di Tarik Muharemovic che piace anche a Milan ed Inter, mentre difficile l'approdo di Marcos Senesi che potrebbe approdare al Barcellona.

Locatelli vicino al rinnovo, Tottenham su Thuram

La Juventus lavora anche sul fronte centrocampo con l'obiettivo di trattenere i migliori in rosa. Discorso che coinvolge Manuel Locatelli che è diventato perno della mediana di Spalletti. Stando alle ultime notizie, il capitano sarebbe ormai ad un passo dal rinnovo fino al 2030. Una mosse che allontanerebbe le possibili offerte provenienti da Premier e Liga.

Da capire la situazione legata a Khephren Thuram, altro elemento molto importante per il centrocampo bianconero. Il francese è seguito dalle big inglesi ed in particolare dal Tottenham che potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno in estate ma soprattutto dal piazzamento in campionato della Vecchia Signora che senza Champions potrebbe esser costretta a vendere qualche pezzo pregiato.

Infine, più vicini all'addio sia Teun Koopmeiners che Fabio Miretti. L'olandese resta nel mirino del Galatasaray che potrebbe accontentare la richiesta di 30 milioni da parte della Juve. Invece, il giovane centrocampista italiano ha mercato in Serie A con Bologna, Genoa, Fiorentina e Parma che restano alla finestra.