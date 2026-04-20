Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Nazionale turca, ha recentemente espresso con chiarezza l'importanza capitale di Hakan Calhanoglu per le sue squadre. L'allenatore ha sottolineato come l'assenza del centrocampista rappresenti una perdita significativa non solo per il tecnico stesso, ma per l'intero collettivo. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento al noto programma televisivo Sky Calcio Club.

Il ruolo insostituibile di Calhanoglu

“Senza Calhanoglu, perdi un pezzo di squadra,” ha ribadito Montella, evidenziando come i compagni, sia nell'Inter che nella Nazionale turca, facciano affidamento su di lui per la gestione dei tempi di gioco.

È Calhanoglu a dettare quando accelerare l'azione o quando rallentare il ritmo, fungendo da vero e proprio metronomo in campo. Il tecnico ha enfatizzato che la sua mancanza non è un problema meramente tattico, ma incide profondamente sulla coesione del gruppo: “Il problema grande non è che non ce l’hai, ma che senza di lui perdi un pezzo di squadra. I compagni si sentono meno sicuri.” Questa consapevolezza, ha rivelato Montella, gli deriva da esperienze passate, come quella vissuta ai tempi della Fiorentina con David Pizarro, un altro giocatore la cui assenza si traduceva in una minore sicurezza per i compagni.

Le conseguenze dell'assenza e l'impatto psicologico

L'assenza di Hakan Calhanoglu, dovuta a un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse giornate di campionato, ha ripercussioni che vanno oltre il mero aspetto tecnico.

Montella ha infatti evidenziato come la sua mancanza pesi in maniera significativa anche sul piano psicologico. La presenza in campo del centrocampista infonde sicurezza nei compagni, che senza di lui si sentono inevitabilmente meno protetti e meno capaci di esprimere il loro potenziale massimo. Questa diminuzione della sicurezza collettiva può influenzare negativamente la performance generale della squadra.

Il valore strategico di Calhanoglu

Un'analisi indipendente conferma pienamente il giudizio espresso da Vincenzo Montella. È stato evidenziato come Calhanoglu sia un autentico punto di riferimento per la squadra, un giocatore capace di dettare i ritmi del gioco e di garantire un fondamentale equilibrio al centrocampo.

La sua assenza si traduce, di conseguenza, in una tangibile perdita di sicurezza e di fluidità nel gioco, un fattore che si manifesta sia nelle prestazioni dell'Inter sia in quelle della Nazionale turca. La sua capacità di leggere le partite e di distribuire il pallone con precisione lo rende un elemento insostituibile per la costruzione delle manovre offensive e per la solidità difensiva.