Il Pisa ha ufficializzato l'esonero del direttore sportivo Davide Vaira, una decisione che segue la recente sconfitta casalinga contro il Genoa. Il club toscano ha comunicato la scelta senza dettagli sulle motivazioni, ringraziando Vaira per il lavoro svolto e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Attraverso un comunicato ufficiale, la società ha rimarcato la professionalità e la passione dimostrate da Vaira, evidenziando il suo contributo essenziale dall'estate 2024 fino alla storica promozione in Serie A, conquistata dopo trentaquattro anni.

La nota recita: «La Proprietà, i dirigenti e tutto il Club, augurandogli il meglio per il proseguimento della carriera, ringraziano Davide per la professionalità e la passione messe a disposizione dei colori nerazzurri dall’estate 2024 fino alla promozione e alla Serie A raggiunta dopo 34 anni».

Le ragioni dell'allontanamento

Alla base della decisione, emergono divergenze di vedute tra Vaira, la proprietà e il management, specie sulla gestione tecnica della prima squadra. Vaira avrebbe espresso la volontà di esonare l'allenatore Oscar Hiljemark, il quale ha collezionato una vittoria, un pareggio e otto sconfitte. La linea del club, tuttavia, si è orientata diversamente, optando per la rimozione del direttore sportivo.

Questa situazione si inserisce in un periodo di difficoltà per il Pisa, che dopo la promozione in Serie A ha affrontato una stagione complessa. La campagna acquisti successiva non ha generato i risultati attesi, e la squadra è ora a rischio retrocessione, con la permanenza nella massima serie seriamente compromessa.

Il contesto della stagione e il futuro

L'allontanamento di Vaira giunge in un momento delicato per il club, che si trova a fronteggiare una quasi certa retrocessione in Serie B. La deludente campagna acquisti e i risultati negativi hanno alimentato un clima di tensione. Vaira, dirigente di esperienza e figura chiave nella promozione, lascia il Pisa dopo meno di due stagioni. Il club dovrà ora individuare una nuova figura per la direzione sportiva in vista della prossima annata, poiché il futuro del Pisa rimane incerto, con la necessità di ricostruire un progetto tecnico e dirigenziale che possa restituire stabilità e nuove ambizioni alla squadra nerazzurra.