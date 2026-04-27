La Supercoppa Regionale Serie C è pronta a prendere il via, con un avvincente triangolare che vedrà confrontarsi le tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi: Vicenza, Arezzo e Benevento. Questo prestigioso torneo, in programma nelle giornate del 2, 9 e 16 maggio, culminerà con la premiazione ufficiale della formazione che avrà ottenuto il miglior piazzamento. L'iniziativa è frutto di una significativa partnership siglata lo scorso 24 novembre tra Serie C Sky Wifi e Regionale di Trenitalia, società parte del Gruppo FS.

Il nuovo trofeo, concepito come simbolo di un approccio orientato alla sostenibilità, si distinguerà per il colore verde di Regionale.

Una nota ufficiale del campionato ha infatti sottolineato: “La bacheca del club vittorioso si tingerà del verde di Regionale, simbolo di un approccio orientato alla sostenibilità e presente proprio sul trofeo con il nuovo logo”. La prima attesissima sfida della Supercoppa Regionale Serie C vedrà contrapporsi Arezzo e Vicenza. L'incontro si terrà il 2 maggio alle ore 17:30 presso lo stadio “Città di Arezzo” e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, oltre che in streaming su NOW. Il risultato di questa gara inaugurale sarà cruciale per determinare gli accoppiamenti delle successive partite di finale.

Il formato del torneo

Il torneo si articolerà secondo la formula del girone a tre squadre, con gare di sola andata.

Ciascuna formazione avrà l'opportunità di disputare una partita in casa e una in trasferta, con l'ordine di gioco stabilito da un sorteggio. Il sistema di punteggio prevede l'assegnazione di tre punti per la vittoria e un punto per il pareggio. In caso di parità di punti al termine del triangolare, per definire la classifica finale si terrà conto, in ordine, della differenza reti, del numero di gol segnati e delle reti realizzate in trasferta.

La Supercoppa Regionale Serie C, pur assegnando un titolo simbolico, riveste un carattere di grande prestigio. Rappresenta infatti il culmine della stagione, incoronando la vera regina della Serie C tra le squadre che hanno dominato i rispettivi gironi.

Questo mini-torneo, breve ma intenso, ha il merito di mantenere alta la tensione agonistica e l'interesse del pubblico anche dopo la conclusione della stagione regolare.

Il percorso del Benevento e la cerimonia di premiazione

Il Benevento, già trionfatore del proprio girone, si appresta ad affrontare questa nuova e stimolante sfida con grande determinazione. La squadra ha dimostrato una notevole solidità e continuità, chiudendo in anticipo la corsa al primo posto. Prima di scendere in campo per la Supercoppa, il club vivrà un momento speciale: la premiazione ufficiale per la vittoria del girone. La cerimonia si svolgerà al termine della partita contro la Cavese, quando la Coppa sarà consegnata nelle mani del presidente Vigorito e del capitano Maita dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani, affiancato dal segretario Emanuele Paolucci. Questo evento non sarà solo il coronamento di una stagione di successi, ma anche l'inizio di un nuovo percorso verso l'ambita conquista della Supercoppa.