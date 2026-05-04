La squadra femminile di calcio nordcoreana Naegohyang, con sede a Pyongyang, si recherà in Corea del Sud per una storica partita. Il 20 maggio, a Suwon (a sud di Seul), affronterà le sudcoreane del Suwon nella semifinale della Champions League asiatica. Questo evento assume un notevole significato sportivo e politico, dato che i due Paesi sono tecnicamente ancora in stato di guerra dal 1953, un contesto che rende ogni contatto diretto un momento di rara importanza. Le autorità nordcoreane hanno notificato l'invio di una delegazione di 39 persone, composta da 27 giocatrici e 12 membri dello staff, sebbene la data esatta di arrivo non sia stata specificata.

Il club Naegohyang schiera atlete di livello nazionale e vanta una solida tradizione di successi nel calcio femminile asiatico.

Una semifinale dal forte valore simbolico

L'incontro tra Naegohyang e Suwon costituisce una rara occasione di confronto sportivo tra le due Coree, divise da decenni di tensioni politiche e militari. La squadra vincitrice della semifinale si misurerà in finale, sempre in Corea del Sud, contro le australiane del Melbourne City o le giapponesi del Tokyo Verdy Beleza il 23 maggio. La formazione sconfitta rientrerà in patria il 21 maggio, poiché non è prevista una finale per il terzo posto.

La Federazione calcistica sudcoreana ha confermato la presenza della squadra nordcoreana, avendo ricevuto la lista ufficiale di giocatrici e staff.

In caso di mancata partecipazione, il club rischierebbe una sanzione da parte della Confederazione asiatica di calcio.

Precedenti e contesto storico

Sebbene non sia la prima volta che atlete nordcoreane prendono parte a eventi sportivi in Corea del Sud, tali occasioni rimangono rare. L'ultima visita di una delegazione nordcoreana risale al 2018, per un torneo di tennis tavolo. Nel calcio femminile, l'ultima apparizione di una squadra nordcoreana nel Sud risale ai Giochi Asiatici del 2014 a Incheon. Le formazioni femminili nordcoreane si sono distinte anche a livello giovanile, detenendo i titoli mondiali Under-17 e Under-20.

Questo nuovo incontro sportivo si inserisce in un contesto di relazioni ancora tese tra le due Coree, ma rappresenta un segnale di apertura e dialogo attraverso lo sport, in un ambito dove la diplomazia tradizionale incontra spesso difficoltà.