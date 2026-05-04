Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare gli Internazionali d’Italia a Roma con un approccio rinnovato e aspettative diverse rispetto alla stagione precedente. Il tennista ha chiarito che le sue previsioni per il torneo romano sono inferiori rispetto all'anno scorso, una condizione dettata dalla mancanza dei risultati sperati nella passata stagione. Questa consapevolezza, tuttavia, non sembra pesare sul suo spirito, anzi, Musetti ha espresso il desiderio di vivere questi Internazionali con maggiore serenità. L'obiettivo principale, ha rivelato, sarà quello di scendere in campo per divertirsi, una sensazione che, a suo dire, gli è mancata negli ultimi tempi.

Un elemento cruciale per raggiungere questo stato d'animo sarà l'affetto del pubblico: Musetti ha infatti sottolineato quanto sarà importante sentire il calore degli spettatori di Roma, considerandolo un fattore determinante per poter competere al meglio e ritrovare le giuste motivazioni.

Le Condizioni di Gioco al Foro Italico

Analizzando le condizioni di gioco sui campi degli Internazionali, Musetti ha evidenziato una sostanziale continuità rispetto alle edizioni passate. Il tennista ha specificato di aver avuto modo di testare il campo Pietrangeli il giorno precedente e di prevedere un allenamento sul Centrale per la giornata odierna, con l'intento di valutare le eventuali differenze tra le due superfici.

Ha inoltre fornito un'interessante comparazione con altri tornei del circuito, spiegando che il campo di Roma si presenta "sicuramente più lento di Madrid", una caratteristica attribuibile all'altitudine della capitale spagnola. Ha poi aggiunto che le peculiarità del terreno romano lo rendono "più simile a Montecarlo". Nonostante queste sfumature, la sua conclusione è che le condizioni generali di gioco al Foro Italico rimangono, in linea di massima, simili a quelle degli anni precedenti, suggerendo una certa familiarità con l'ambiente.

Il Momento di Forma e la Ricerca di Continuità

Il tennista toscano approda a questo appuntamento cruciale dopo un periodo di recupero e buone prestazioni. Le due settimane trascorse sui campi di Barcellona e Madrid hanno infatti permesso a Musetti di ritrovare sensazioni positive e la giusta fiducia.

Con le sue stesse parole, ha affermato di stare "ritrovando le sensazioni che avevo lasciato in Australia", indicando un percorso di riallineamento con il suo miglior tennis. Un aspetto fondamentale per il suo gioco è la continuità, che egli stesso definisce "la cosa più difficile" da raggiungere. Tuttavia, aver disputato un numero maggiore di partite nell'ultimo mese gli ha fornito la fiducia necessaria per affrontare il torneo romano. Musetti ha concluso ribadendo l'importanza degli stimoli che Roma offre, in particolare l'energia che il pubblico sa trasmettere, considerandola una "fonte di energia importante" per le sue performance.