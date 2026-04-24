Il Torino FC ha ufficialmente presentato alla Città di Torino una manifestazione di interesse preliminare. L'iniziativa è finalizzata alla successiva proposta di un partenariato pubblico-privato, attraverso la finanza di progetto, per lo sviluppo strategico dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo. L’Amministrazione comunale ha prontamente preso atto di questa comunicazione, dichiarando la propria disponibilità a valutarla.

Proposta per lo Stadio Olimpico Grande Torino e il Robaldo

La formalizzazione di questa manifestazione di interesse segna un passo significativo.

Il club granata mira a delineare un progetto che non solo coinvolga l'impianto sportivo principale della città, ma si estenda anche al Centro Sportivo Robaldo. L'obiettivo è una riqualificazione complessiva che possa valorizzare queste strutture, considerate cruciali per il panorama calcistico e sportivo torinese.

Le dichiarazioni del Sindaco Stefano Lo Russo

Il sindaco Stefano Lo Russo ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa. Ha sottolineato come questa disponibilità rappresenti un ulteriore e importante passo avanti per la riqualificazione del bene, inserendosi in una più ampia visione di “città dello sport”. Il sindaco ha inoltre ricordato l'impegno dell'Amministrazione che ha portato a liberare lo Stadio Olimpico Grande Torino da una “ipoteca ventennale”, evidenziando il valore di tale operazione.

Lo Russo ha enfatizzato l'importanza di includere nella futura proposta anche gli impianti del Robaldo, auspicando che il partenariato possa valorizzare “luoghi davvero importanti per il calcio e per la città di Torino”.

Prospettive di sviluppo e iter amministrativo

L’Amministrazione comunale, in piena conformità con la normativa vigente, si è dichiarata pronta a esaminare attentamente la proposta dettagliata che verrà presentata dal Torino FC. Questa manifestazione di interesse costituisce il primo atto formale verso un potenziale accordo tra pubblico e privato, con l'intento primario di rilanciare e modernizzare infrastrutture sportive considerate fondamentali per l'intera comunità cittadina.

Si attende ora la definizione dei dettagli operativi e finanziari che il club proporrà per lo sviluppo e la gestione degli impianti.

Il percorso dall'interesse alla formalizzazione

Già alla fine di marzo, il presidente del Torino FC aveva anticipato l'intenzione di “stare valutando” la possibilità di presentare un'offerta per lo Stadio Grande Torino. In quell'occasione, risalente al 30 marzo, aveva precisato la necessità di “capire la formula” dell'operazione, indicando un interesse concreto ma ancora in fase di studio. La manifestazione di interesse formalizzata il 24 aprile rappresenta dunque una concreta evoluzione rispetto a quelle prime dichiarazioni, segnando l'avvio ufficiale di un percorso collaborativo tra il club e il Comune di Torino. Questo passaggio formale apre la strada a una fase di analisi e negoziazione per definire i termini del futuro partenariato.