L'Inter dovrà affrontare i prossimi impegni senza un elemento chiave del proprio organico: Luis Henrique. L'esterno brasiliano si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Questi accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare significativo al grande adduttore della coscia destra. La defezione è stata comunicata dal club nerazzurro tramite una nota ufficiale.

Le condizioni fisiche di Luis Henrique saranno oggetto di una attenta rivalutazione nei prossimi giorni, come specificato dalla società.

È già certo che il giocatore non potrà prendere parte alla gara contro il Torino, in programma per la prossima domenica. Le stime indicano che l'assenza dell'esterno dai campi di gioco si protrarrà per un periodo stimato tra i dieci e i quindici giorni, un periodo che lo terrà lontano dalle sfide cruciali.

Le condizioni fisiche e i tempi di recupero

Il risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra di Luis Henrique è stato confermato dagli esami svolti presso la struttura specializzata di Rozzano. La società ha precisato che il monitoraggio delle condizioni dell'esterno brasiliano sarà costante. Una nuova valutazione clinica e strumentale sarà effettuata nei prossimi giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero.

La previsione attuale è che Luis Henrique possa tornare a disposizione dopo un periodo di stop forzato di dieci-quindici giorni.

Il comunicato ufficiale dell'Inter

Il comunicato ufficiale dell'Inter ha riportato che Luis Henrique ha effettuato i test clinici e strumentali che hanno confermato una lesione muscolare all'adduttore magnus della coscia destra. Il giocatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni per valutare l'evoluzione dell'infortunio. L'assenza di Luis Henrique rappresenta una defezione importante per la formazione nerazzurra per i prossimi impegni stagionali, a partire dalla sfida contro il Torino.