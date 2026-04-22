La Juventus accelera per rinforzare la porta e lo fa puntando su un profilo di primissimo livello internazionale. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Alfredo Pedullà, che sul proprio account X ha scritto: “Juventus, scatto per Alisson. È la prima scelta e c’è il sì del portiere”. Una notizia che, se confermata, delineerebbe una strategia chiara da parte del club bianconero, intenzionato a investire in un estremo difensore di assoluta affidabilità per la prossima stagione. L’obiettivo sarebbe quello di aumentare il livello della rosa e, allo stesso tempo, creare concorrenza interna con Michele Di Gregorio, protagonista di una stagione macchiata da più di un errore.

Il sì di Alisson e la strategia della Juventus

Il nome individuato dalla dirigenza sarebbe quindi quello di Alisson Becker, attuale numero uno del Liverpool e da anni tra i portieri più affidabili del panorama internazionale. Secondo quanto riportato da Pedullà, il brasiliano avrebbe già dato il proprio gradimento all’operazione, elemento che potrebbe facilitare non poco i contatti tra le società. La Juventus sarebbe pronta a muoversi con decisione, consapevole che un colpo di questo tipo rappresenterebbe un salto di qualità immediato e dietro a tale scelta ci sarebbe un nome e cognome, Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha già avuto in rosa Alisson, ai tempi della Roma, e rappresenterebbe il suo sponsor.

Contratto, valutazione e possibile ritorno in Serie A

Scendendo nei dettagli dell’operazione, il Liverpool ha recentemente rinnovato il contratto di Alisson per un solo anno, spostando la scadenza al 2027. Una situazione che apre scenari interessanti per l’estate, quando le parti dovranno necessariamente sedersi al tavolo per valutare il futuro. La Juventus, forte del possibile sì del giocatore, potrebbe provare a ottenere uno sconto sulla valutazione del cartellino, attualmente stimata attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra tutto sommato accessibile per un portiere di tale esperienza, soprattutto considerando il valore aggiunto che potrebbe garantire. Per Alisson, inoltre, si tratterebbe di un ritorno in Italia: il brasiliano, come accennato, ha già militato in Serie A tra il 2016 e il 2018 con la maglia della Roma, lasciando un ricordo eccellente prima del trasferimento in Premier League.