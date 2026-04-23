Il Genoa si prepara ad affrontare il Como in una sfida cruciale che si terrà domenica allo stadio Luigi Ferraris, con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra rossoblù riceve un'importante iniezione di fiducia grazie al rientro di tre pilastri del centrocampo: Morten Frendrup, Mikael Ellertsson e Ruslan Malinovskyi. I tre giocatori, assenti per squalifica nell'ultimo impegno contro il Pisa, tornano a disposizione del tecnico Daniele De Rossi, offrendo nuove e preziose opzioni tattiche per la prossima gara.

Il rientro simultaneo di questi elementi di spicco pone De Rossi di fronte a un "dolce" dilemma.

Dopo l'ottima prestazione dei sostituti nell'ultima gara, l'allenatore non ha ancora sciolto le riserve su chi partirà titolare. La profondità della rosa, ora quasi al completo, gli permette di avere un'ampia gamma di scelte per affrontare al meglio l'incontro casalingo, bilanciando esperienza e freschezza.

Sul fronte degli infortunati, l'unico giocatore indisponibile per motivi fisici rimane Norton-Cuffy. Buone notizie, invece, arrivano da Cornet, che ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. La sua condizione fisica sarà attentamente valutata nei prossimi due giorni per capire se potrà essere della partita o meno, offrendo un'ulteriore risorsa offensiva al tecnico.

L'atmosfera al Luigi Ferraris si preannuncia incandescente.

I biglietti per l'incontro sono andati esauriti in tempi record, garantendo un supporto massiccio e appassionato da parte dei tifosi. L'ambiente caldo e la spinta del pubblico saranno un fattore determinante per il Genoa, che cerca di capitalizzare il vantaggio del campo di casa in un momento chiave della stagione.

Dopo il successo ottenuto a Pisa, una vittoria contro il Como potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la salvezza matematica. Questo obiettivo, tanto atteso, potrebbe concretizzarsi a patto che Cremonese o Lecce non riescano a vincere i rispettivi impegni di campionato. La posta in gioco è alta e la concentrazione della squadra è massima per raggiungere questo traguardo fondamentale.

Rientri Cruciali e Scelte Tattiche

Il ritorno di Frendrup, Ellertsson e Malinovskyi è un rinforzo di notevole importanza, in particolare per la mediana e le fasce del Genoa. Questi giocatori, con le loro caratteristiche tecniche e la loro esperienza, possono garantire maggiore equilibrio e imprevedibilità al gioco della squadra. De Rossi dovrà attentamente soppesare se riproporre immediatamente i tre rientranti nel blocco titolare o se premiare la buona prova di coloro che li hanno egregiamente sostituiti nell'ultima uscita, gestendo al meglio le energie e le motivazioni.

La presenza di Malinovskyi, in particolare, aggiunge qualità e tiro dalla distanza, mentre Frendrup e Ellertsson offrono dinamismo e copertura.

Le loro capacità sono considerate chiave per il centrocampo e per l'efficacia sulle fasce, elementi fondamentali per la strategia di gioco del Genoa. La gestione di queste risorse sarà cruciale per l'esito della partita contro il Como, che si preannuncia combattuta.

Il potenziale rientro di Cornet, se dovesse essere confermato dopo le valutazioni mediche, offrirebbe a De Rossi un'opzione in più per il reparto offensivo, aumentando la varietà delle soluzioni d'attacco a disposizione. La situazione di Norton-Cuffy, invece, rimane un'incognita, con il giocatore ancora alle prese con il recupero fisico e la sua disponibilità per le prossime gare ancora da definire, mantenendo alta l'attenzione dello staff medico.