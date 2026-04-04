Una tragedia ha colpito lo stadio Alejandro Villanueva di Lima, sede della squadra Alianza Lima, dove almeno una persona è morta e quarantasette sono rimaste ferite durante un raduno di tifosi. L'incidente si è verificato in occasione di un "banderazo", una manifestazione festosa organizzata dai sostenitori alla vigilia di una partita molto attesa. Le cause esatte della tragedia sono attualmente oggetto di indagine.

Il ministro della Salute, Juan Carlos Velasco, ha confermato che il dramma è avvenuto a causa di una calca fatale: "I tifosi della squadra di Lima si sono spinti l'uno contro l'altro durante il raduno, fino a provocare un esito fatale".

Inizialmente, si era diffusa la notizia di un possibile crollo di una parete della tribuna sud dello stadio, conosciuto anche come Matute. Tuttavia, questa versione è stata categoricamente smentita dai vigili del fuoco, che hanno assicurato che la struttura dello stadio è in buone condizioni e che non si sono verificati crolli.

Il bilancio delle vittime e le indagini in corso

Il bilancio ufficiale dell'incidente è di un morto e quarantasette feriti, tra cui anche tre minorenni. Delle persone coinvolte, trentanove sono state ricoverate in diversi ospedali della capitale peruviana, Lima, e tre di loro versano in condizioni critiche. La società Alianza Lima ha espresso il proprio profondo cordoglio per la perdita del tifoso, ribadendo che la tragedia non è riconducibile a crolli di muri o difetti strutturali dello stadio.

Il brigadiere dei Vigili del Fuoco, Marcos Pajuelo, ha ulteriormente chiarito la situazione, dichiarando che la struttura della tribuna sud "sembra in buone condizioni. Non ci sono pareti crollate né aree precipitate verso la fossa". Le autorità competenti stanno proseguendo le indagini per accertare le precise dinamiche che hanno condotto alla calca e alle sue tragiche conseguenze.

Il contesto della partita e la sicurezza negli stadi

Il "banderazo" era stato organizzato dai sostenitori dell'Alianza Lima in vista del classico del calcio peruviano contro il Universitario. Nonostante il grave incidente, la lega peruviana ha confermato che la partita si disputerà regolarmente sabato alle 20:00 allo Stadio Monumental.

L'episodio ha generato grande commozione e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli stadi e sulla gestione degli eventi di massa.

Le autorità locali e la società sportiva hanno sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza dei tifosi e di prevenire il ripetersi di simili tragedie. L'attenzione rimane alta sulle condizioni dei feriti e sull'evoluzione delle indagini volte a stabilire eventuali responsabilità e a implementare misure preventive più efficaci.