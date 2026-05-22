L'Atalanta ha svelato ufficialmente il suo nuovo logo societario, segnando un significativo ritorno al celebre tondino che ha contraddistinto il club tra il 1981 e il 1993. L'annuncio è stato diffuso attraverso il canale YouTube della società, in una data di particolare risonanza: il 22 maggio 2026, che coincide con il secondo anniversario della storica conquista dell'Europa League. Questa memorabile vittoria, avvenuta il 22 maggio 2024 a Dublino, vide l'Atalanta imporsi per 3-0 sul Bayer Leverkusen, un trionfo che ancora oggi alimenta l'entusiasmo della tifoseria.

Il rebranding rappresenta una fusione tra tradizione e modernità. Il design del nuovo simbolo trae ispirazione dal profilo della “dea”, un elemento iconico già presente nel logo in uso dal 1993. Questo profilo è ora elegantemente inserito in un ovale, il cui sfondo è diviso diagonalmente tra l'azzurro e il nero, i colori sociali distintivi dell'Atalanta, separati da una sottile linea bianca. A coronare il tutto, spiccano in evidenza le scritte “Atalanta” e “1907”, a ribadire con forza l'identità storica e le radici profonde del club bergamasco.

Il nuovo simbolo: tra storia e visione futura

La decisione di riabbracciare il tondino, simbolo degli anni Ottanta e Novanta, è stata guidata dalla volontà di rafforzare il legame indissolubile con la storia e l'identità della società.

Il nuovo logo, pur ispirandosi al marchio storico, è stato rivisitato con uno stile decisamente contemporaneo, in perfetta armonia con l'estetica degli anni Venti del nuovo millennio. L'Atalanta ha enfatizzato che questo rebranding incarna i valori di “storia, identità, tradizioni e futuro” e, in particolare, l'atteggiamento di “a testa alta” che contraddistingue il club.

A corredo della presentazione del nuovo simbolo, è stata inaugurata una suggestiva mostra diffusa. Questa esposizione, allestita nei luoghi più emblematici della città di Bergamo, offre ai tifosi e agli appassionati l'opportunità unica di ripercorrere l'intera evoluzione visiva dell'Atalanta. Attraverso l'esposizione di tutti i loghi storici del club, l'iniziativa mira a rafforzare il senso di appartenenza e a celebrare la ricca memoria collettiva che lega la squadra alla sua città e ai suoi sostenitori.

L'evoluzione visiva dell'Atalanta e il legame con Bergamo

Nel corso degli ultimi decenni, il logo dell'Atalanta ha subito diverse trasformazioni, ciascuna riflettendo i cambiamenti e le tappe significative della società e del panorama calcistico italiano. Il ritorno al tondino si configura come una scelta di continuità con il passato glorioso, ma al contempo rappresenta un'apertura strategica verso il futuro. Questo momento di rinnovamento giunge in un periodo di grande fermento ed entusiasmo per la tifoseria, ancora profondamente legata al ricordo della recente e prestigiosa vittoria europea.

La mostra dedicata ai loghi storici, sapientemente dislocata in vari punti nevralgici di Bergamo, non è solo un omaggio al passato, ma anche un'occasione preziosa per celebrare la profonda storia del club e il suo inestricabile radicamento nel territorio. Un'iniziativa che sottolinea come l'identità dell'Atalanta sia indissolubilmente legata alla sua città e alla sua gente, proiettandosi con fiducia verso le sfide future.