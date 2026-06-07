Il campo Philippe-Chatrier del Roland Garros sarà oggi pomeriggio, alle ore 15, il teatro della finalissima maschile tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Un appuntamento cruciale che promette emozioni e segna un momento significativo per la carriera di entrambi i tennisti, pronti a contendersi il prestigioso titolo sulla terra rossa parigina.

Il Percorso verso la Finale

Per il giovane tennista romano Flavio Cobolli, questa rappresenta la prima finale in un torneo del Grande Slam. Il suo percorso verso l'atto conclusivo è stato peculiare: ha infatti beneficiato del ritiro del connazionale Matteo Arnaldi, fermato da un virus intestinale, accedendo direttamente alla finale senza disputare la semifinale.

Questo inatteso sviluppo gli ha garantito un vantaggio in termini di freschezza fisica e mentale, potendo affrontare la sfida decisiva con energie intatte.

Dall'altra parte della rete, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo, ha conquistato la finale superando Jakub Mensik in quattro set. Per Zverev, a ventinove anni, questa è l'ennesima, attesissima, opportunità di sollevare il suo primo trofeo Major. Il tennista tedesco ha già affrontato e perso tre finali Slam in carriera: agli US Open nel 2020, al Roland Garros nel 2024 e agli Australian Open nel 2025, un fardello di esperienze che lo rende ancora più determinato a rompere quella che molti definiscono la sua "maledizione Slam".

Le Dichiarazioni e la Rivalità in Campo

Nonostante la posta in gioco altissima, Zverev ha espresso parole di grande stima per il suo avversario. "È un grande giocatore e una grande persona", ha dichiarato, aggiungendo di essere "felice per Flavio: questa è la sua prima finale Slam e se la merita". Tuttavia, ha prontamente sottolineato la natura della competizione: in campo, saranno prima di tutto rivali. Il tedesco ha ribadito la sua filosofia in vista del match: "L’unica cosa che posso controllare è il mio livello di gioco. Cercherò di esprimere il mio miglior tennis e di fare le cose giuste", evidenziando la sua concentrazione e la volontà di lasciare sul campo ogni energia.

Un'Occasione Storica per Entrambi

L'incontro odierno non è solo una finale, ma un vero e proprio evento storico. Per Cobolli, ventiquattrenne, è l'esordio assoluto nell'ultimo atto di un Grande Slam. Per Zverev, la possibilità di coronare anni di sforzi e avvicinarsi finalmente al vertice del tennis mondiale con un titolo Major. L'atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla presenza di Adriano Panatta, l'ultimo italiano ad aver trionfato al Roland Garros cinquant'anni fa, che avrà l'onore di consegnare la Coppa al vincitore, chiudendo un cerchio ideale nella storia del tennis italiano e internazionale.