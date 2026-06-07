Il paddock del Gran Premio di Monaco ha accolto con sollievo il ritorno di Fred Vasseur, il team principal della Ferrari, oggi ai box. La sua presenza rassicura l'ambiente della Formula 1 e i tifosi, dopo il ricovero ospedaliero di ieri per accertamenti medici. L'assenza del manager francese aveva generato preoccupazione, ma il suo rientro in pista segna un importante segnale di normalità e stabilità proprio alla vigilia della prestigiosa gara monegasca.

L'assenza e la gestione del team

La giornata di ieri, dedicata alle qualifiche del Gran Premio di Monaco, aveva visto l'assenza inaspettata di Vasseur dal circuito.

La Scuderia Ferrari aveva diramato una comunicazione ufficiale, spiegando che il team principal, “a seguito di alcuni controlli medici, rimarrà sotto osservazione presso una struttura medica locale”. La nota aveva anche specificato che “non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico”, mantenendo la massima riservatezza sulle sue condizioni. Il comunicato si concludeva con un augurio di pronta ripresa e l'attesa per il suo rapido ritorno. Durante la sua assenza, le operazioni ai box e la gestione della squadra erano state affidate al suo vice, Jerome d'Ambrosio, che ha garantito la continuità delle attività in un momento delicato per il team.

Il rientro operativo e l'importanza per la Ferrari

Oggi, con il via della gara fissato per le ore 15, Vasseur è tornato pienamente operativo, riprendendo il suo posto ai box. Questo rientro è un chiaro indicatore della sua ripresa. Nonostante la sua presenza, la Scuderia Ferrari ha mantenuto la medesima linea di riservatezza, non rilasciando ulteriori dettagli né sulle ragioni del ricovero né sulle sue attuali condizioni di salute. La sua presenza è di vitale importanza per la squadra, che si appresta ad affrontare una delle sfide più iconiche e tecnicamente esigenti del campionato di Formula 1. La sua leadership e la sua esperienza sono elementi chiave per guidare la Ferrari in un contesto così competitivo, infondendo fiducia e determinazione in tutto il team in un momento cruciale per le ambizioni stagionali.