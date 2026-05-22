Il 22 maggio 2026, la città di Benevento ha celebrato i successi sportivi del suo club calcistico. Il sindaco Clemente Mastella ha accolto a Palazzo Mosti il presidente Oreste Vigorito e l'intera squadra del Benevento Calcio, reduce da una stagione memorabile. L'occasione è stata la recente promozione in Serie B e la storica vittoria della Supercoppa di Serie C, un doppio trionfo che ha riempito d'orgoglio l'intera comunità.

L'amministrazione comunale ha voluto esprimere un ringraziamento ufficiale al club giallorosso per i risultati eccezionali.

Il sindaco Mastella ha in particolare elogiato "il coraggio e la forza del presidente Vigorito che non si è mai abbattuto e da venti anni è fortemente legato alla città di Benevento e alla sua provincia", sottolineando il profondo legame tra il dirigente e il territorio sannita.

Una stagione da record: Serie B e Supercoppa

La stagione sportiva del Benevento Calcio si è conclusa con una vera e propria doppietta storica. Dopo aver conquistato la promozione nel campionato di Serie B, la squadra ha aggiunto alla sua bacheca, per la prima volta nella sua storia, la prestigiosa Supercoppa di Serie C. Questo successo inedito ha coronato un percorso sportivo di altissimo livello.

La vittoria della Supercoppa è arrivata grazie a una prestazione dominante sul campo del Vicenza, dove il Benevento ha prevalso con un netto 4-1.

Protagonisti della gara sono stati Lamesta, autore di una decisiva tripletta, e Salvemini, che ha siglato una rete spettacolare in rovesciata. Il tecnico Antonio Floro Flores si è detto estremamente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, definendola una "gara perfetta" che ha dimostrato il valore e la determinazione del gruppo.

La promozione in Serie B era stata assicurata già lo scorso 6 aprile, quando il Benevento aveva battuto la Salernitana in trasferta, allo stadio Arechi, consolidando il suo ritorno nella categoria superiore e ponendo le basi per una stagione indimenticabile.

Il tributo al presidente Vigorito e il valore della Supercoppa

Il presidente Oreste Vigorito, alla guida del Benevento da ben venti anni, è stato il fulcro dei ringraziamenti dell'amministrazione comunale.

La sua dedizione e il suo impegno costante sono stati riconosciuti come elementi fondamentali per i successi ottenuti, rafforzando ulteriormente il suo legame con la città e la sua provincia.

La Supercoppa di Serie C, istituita nell'anno 2000, rappresenta una competizione che ogni anno vede confrontarsi le squadre vincitrici dei rispettivi gironi della terza serie professionistica italiana. Per il Benevento, la conquista di questo trofeo segna un capitolo nuovo e significativo nella sua storia, essendo la prima volta che il club riesce ad aggiungerlo alla propria bacheca, completando così un "double" di grande prestigio.

La cerimonia a Palazzo Mosti non è stata solo un evento istituzionale, ma un vero e proprio momento di festa che ha coinvolto attivamente i tifosi e tutti i membri dello staff tecnico.

L'incontro ha rappresentato un riconoscimento pubblico e sentito per una stagione che, sia dal club che dai suoi sostenitori, è stata unanimemente definita trionfale, celebrando l'unità e la passione che animano il mondo giallorosso.