La finale di Champions League si accende a Budapest, dove Paris Saint-Germain e Arsenal si contenderanno il prestigioso trofeo al Puskás Aréna. I francesi, guidati da Luis Enrique, puntano a bissare il successo della scorsa edizione, mentre gli inglesi di Mikel Arteta sono determinati a conquistare la loro prima Champions League, forti anche della recente vittoria in Premier League.

La vigilia e le parole dei tecnici

Alla vigilia dell'attesissimo incontro, entrambi gli allenatori hanno scelto di esaltare il valore degli avversari e la determinazione delle proprie formazioni.

Luis Enrique ha riconosciuto: "Loro hanno meritato di vincere la Premier League. È stata una dura battaglia con il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello". Il tecnico spagnolo ha poi aggiunto una riflessione sulle finali: "In queste partite è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello di entrambe le squadre; ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa. Ma questi elementi sono sempre importanti".

Ambizioni e motivazioni in campo

Il Paris Saint-Germain si presenta con una rosa giovane e ricca di ambizione. Ousmane Dembélé, uno dei protagonisti più attesi, ha dichiarato: "Siamo un gruppo giovane con molta ambizione.

Vincere domani sarebbe qualcosa di storico. Rimaniamo concentrati, abbiamo di fronte una squadra di altissimo livello". I parigini possono vantare una maggiore esperienza internazionale, mentre l'Arsenal giunge alla finale con grande entusiasmo e determinazione, galvanizzato dal recente trionfo in campionato.

Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, ha caricato i suoi con parole chiare: "Domani avremo l'opportunità di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa squadra di calcio. Dobbiamo giocare domani con tanta chiarezza, tanto coraggio e un desiderio implacabile di vincere. Se abbiamo questi tre aspetti, sono sicuro che saremo vicini alla vittoria". Arteta ha poi ribadito la fame di successi: "Abbiamo già un trofeo e vogliamo il secondo.

Siamo qui perché ci siamo guadagnati il diritto di essere qui, nel modo in cui ci siamo comportati in questa competizione: domani su quel campo dovremo guadagnarci il diritto di vincere il trofeo. La nostra ambizione è più grande".

Statistiche, sicurezza e atmosfera a Budapest

La finale metterà a confronto il miglior attacco della competizione, quello del PSG con 44 reti realizzate, contro la miglior difesa, quella dell'Arsenal che ha subito appena sei gol, registrando nove clean sheet e nessuna sconfitta nel torneo. I pronostici indicano i francesi in leggero vantaggio, ma la solidità degli inglesi promette una sfida aperta a ogni esito.

Budapest si prepara ad accogliere l'evento con misure di sicurezza straordinarie: un dispiegamento di quattromila agenti è previsto, con contingenti speciali provenienti da Francia e Inghilterra per prevenire eventuali disordini tra le tifoserie.

Nel frattempo, le strade della città sono già animate dai sostenitori delle due squadre, creando un'atmosfera vibrante in attesa di una serata che si preannuncia memorabile per il calcio europeo.

La partita, in programma alle 18:00 CET, vedrà il PSG puntare su un gioco offensivo e dominante, mentre l'Arsenal farà leva sulla propria solidità difensiva e sulle situazioni da palla inattiva. Entrambe le formazioni arrivano a questo cruciale appuntamento con motivazioni altissime e la ferma volontà di lasciare un segno indelebile nella storia della Champions League.