Il mercato degli attaccanti potrebbe regalare un nuovo capitolo di una rivalità che negli ultimi mesi aveva già iniziato a prendere forma. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rilanciate dal giornalista Ekrem Konur, Juventus e Milan sarebbero pronte a sfidarsi nuovamente per Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace e protagonista di una stagione che ha contribuito a consacrare definitivamente il club inglese sul palcoscenico europeo. Un duello che, nei fatti, affonda le proprie radici già nello scorso inverno, quando entrambe le società italiane avevano manifestato un interesse concreto per il bomber francese.

Mateta torna nel mirino: il precedente di gennaio e il rilancio estivo

Il nome di Mateta era già diventato uno dei più chiacchierati nella finestra invernale. Il Milan, in particolare, era arrivato molto vicino a chiudere l’operazione, tanto da portare il giocatore fino alle visite mediche. Il trasferimento, però, saltò per un problema alla cartilagine del ginocchio che spinse il club rossonero a rinviare ogni decisione. Il centravanti francese, successivamente, è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico proprio in quella zona, mettendo in dubbio la possibilità di rivederlo protagonista nel breve periodo.

La risposta dell’attaccante è arrivata però sul campo. Mateta ha recuperato in tempi piuttosto rapidi e nella stagione appena conclusa è riuscito a tornare decisivo, fino a segnare il gol che ha permesso al Crystal Palace di superare il Rayo Vallecano e conquistare la Conference League.

Una rinascita che avrebbe riacceso l’interesse di diversi club europei e riportato in corsa anche Juventus e Milan. Secondo le indiscrezioni, per una cifra vicina ai 30/35 milioni di euro una delle due società italiane potrebbe provare ad affondare il colpo e regalarsi un centravanti fisico, esperto e con margini di ulteriore crescita.

Inter, suggestione Ruben Dias ma il prezzo frena tutto

Nel frattempo l’attenzione si sposta anche sulla difesa dell’Inter, ancora alla ricerca di possibili innesti per completare il reparto arretrato. Nelle ultime ore è circolato il nome di Ruben Dias, difensore centrale del Manchester City. Un’ipotesi affascinante ma che, secondo il giornalista Alfredo Pedullà, difficilmente troverebbe terreno fertile nella realtà economica nerazzurra.

La valutazione del portoghese si aggirerebbe infatti intorno ai 50 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta per i parametri attuali dell’Inter, soprattutto in assenza di una cessione importante che possa finanziare l’operazione. Per questo motivo, al momento, l’ipotesi Dias resta più una suggestione che una trattativa realmente impostata.