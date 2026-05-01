Le semifinali di andata della Conference League hanno visto il Crystal Palace e il Rayo Vallecano ottenere vittorie cruciali. Gli inglesi hanno superato lo Shakhtar Donetsk per 3-1, mentre gli spagnoli si sono imposti sullo Strasburgo con un 1-0 di misura.

Il Crystal Palace ha iniziato la sua gara a Cracovia, sede temporanea dello Shakhtar Donetsk, con una partenza fulminante. Dopo soli ventitré secondi, Ismaila Sarr ha siglato il vantaggio, il gol più veloce nella storia della Conference League. L'attaccante senegalese, servito da Mateta, ha superato il portiere Ryznyk con un diagonale preciso, dando slancio alla squadra di Glasner, reduce dal successo sulla Fiorentina.

Nonostante il pareggio dello Shakhtar Donetsk al secondo minuto della ripresa con Oleg Ocheretko, il Crystal Palace ha reagito prontamente. Daichi Kamada, protagonista con un gol e un assist, ha riportato avanti gli inglesi al tredicesimo minuto del secondo tempo. Il definitivo 3-1 è stato siglato da Jorgen Strand Larsen al trentanovesimo minuto della ripresa, assicurando al Crystal Palace un solido vantaggio per il ritorno.

Il Rayo Vallecano si impone sullo Strasburgo

Nell'altra semifinale di Conference League, il Rayo Vallecano ha vinto 1-0 contro lo Strasburgo. L'incontro, intenso e con molti cartellini, ha offerto poche occasioni. La rete decisiva è stata siglata da Alemao al nono minuto del secondo tempo, permettendo agli spagnoli di affrontare con ottimismo la sfida di ritorno, con un prezioso vantaggio.

Il gol storico di Ismaila Sarr

Il gol di Ismaila Sarr non solo ha dato il vantaggio al Crystal Palace, ma ha stabilito un primato storico. Realizzato dopo appena ventitré secondi, è il gol più veloce della Conference League. L'azione, nata da un'incursione rapida e un assist di Mateta, ha visto Sarr superare Ryznyk con un tiro angolato. La serata è stata impreziosita dalla prova di Daichi Kamada, autore di un gol e un assist, a conferma della qualità offensiva della squadra.