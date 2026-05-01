José Mourinho, l'attuale e stimato allenatore del Benfica, ha smentito con fermezza e senza esitazioni qualsiasi contatto con il Real Madrid. Le recenti indiscrezioni che lo vedrebbero prossimo a sedere sulla prestigiosa panchina dei Blancos sono state categoricamente negate dal tecnico portoghese. “Nessuno del Real Madrid mi ha parlato. Posso garantirlo”, ha dichiarato Mourinho ai giornalisti, aggiungendo di essere nel mondo del calcio da molti anni e di essere ormai pienamente abituato a questo genere di speculazioni e voci di mercato.

Le speculazioni e il contesto madrileno

Le voci su un possibile ritorno di Mourinho alla guida del club madrileno si sono intensificate in un periodo di notevole incertezza per la squadra spagnola. L'allenatore portoghese ha risposto alle domande dei cronisti in merito alle persistenti indiscrezioni che lo collocano tra i candidati per sostituire Álvaro Arbeloa. È importante ricordare che Mourinho ha già avuto un'esperienza significativa con il Real Madrid, guidando i Blancos dal 2010 al 2013, un triennio particolarmente intenso e caratterizzato da una forte rivalità con il Barcellona di Pep Guardiola.

Il tecnico ha inoltre ribadito con chiarezza la sua attuale posizione contrattuale: “Mi resta un anno di contratto con il Benfica, e basta”.

Sul fronte sportivo, il Real Madrid si trova attualmente a undici punti di distacco dal Barcellona capolista nella Liga e ha subito l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano del Bayern Monaco. Una stagione, quella in corso, che finora si è rivelata priva di titoli importanti per il club.

La ricerca del Real e la posizione di Mourinho

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aveva nominato Álvaro Arbeloa a gennaio per prendere il posto di Xabi Alonso, il quale era rimasto alla guida della squadra solo per pochi mesi. Le speculazioni su un potenziale ritorno di Mourinho si sono fatte più insistenti proprio in un momento in cui il club non è riuscito a conquistare alcun trofeo significativo nella stagione in corso, alimentando la pressione sull'ambiente.

In conferenza stampa, José Mourinho ha mantenuto una posizione estremamente ferma e trasparente: “Nessuno del Real Madrid mi ha parlato. Posso garantirlo”, ha ribadito. Ha aggiunto che, pur essendo abituato a queste dinamiche tipiche del mercato calcistico, non esiste al momento alcuna proposta concreta o formale da parte del prestigioso club spagnolo.

Fonti interne al club spagnolo confermano che, al momento, il Real Madrid non ha contattato ufficialmente alcun allenatore, pur mantenendo aperto un “casting” interno per la futura guida tecnica. José Mourinho, con il suo profilo di alto livello, figura certamente tra i nomi valutati, ma è altrettanto vero che non è stata avanzata alcuna offerta ufficiale o formale.

Parallelamente, il Benfica starebbe attivamente valutando un rinnovo contrattuale con Mourinho, che ha ancora un anno di contratto in essere. Il suo accordo attuale include una clausola che gli permetterebbe di lasciare il club a condizioni particolarmente favorevoli entro dieci giorni dalla fine della stagione, offrendo al tecnico una notevole flessibilità per le sue future scelte professionali.