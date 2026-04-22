Il futuro di Teun Koopmeiners alla Juventus appare sempre più incerto. Dopo due stagioni vissute a Torino tra alti e molti bassi, il centrocampista olandese potrebbe lasciare il club bianconero già nella prossima estate. Arrivato con grandi aspettative e con l’etichetta di rinforzo chiave per la mediana, Koopmeiners non è riuscito a imporsi con continuità, alternando prestazioni convincenti a lunghi periodi anonimi. Un rendimento altalenante che ha portato la dirigenza a valutare seriamente l’ipotesi di una cessione, soprattutto in vista di una possibile rivoluzione a centrocampo.

Spalletti non lo considera più centrale

Nemmeno il lavoro di Luciano Spalletti è riuscito a rilanciare definitivamente l’olandese. Nel corso della stagione, il tecnico toscano ha provato a utilizzarlo in diverse posizioni, dalla mezzala al trequartista, fino a un ruolo più arretrato in cabina di regia. Esperimenti che però non hanno prodotto i risultati sperati, alimentando dubbi sulla reale collocazione tattica del giocatore. Secondo le indiscrezioni, Koopmeiners sarebbe ora considerato sacrificabile, soprattutto se dovessero arrivare offerte importanti. A monitorare la situazione ci sarebbero il Manchester United e il Galatasaray, due club pronti a valutare un affondo nelle prossime settimane.

L’interesse internazionale potrebbe facilitare la Juventus nel trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti.

Valutazione e strategia per evitare minusvalenze

Dal punto di vista economico, la Juventus vuole muoversi con attenzione. Due anni fa il club aveva investito circa 60 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista, cifra che pesa ancora a bilancio. Dopo aver ammortizzato parte dell’investimento, la società bianconera punterebbe a incassare almeno 30 milioni di euro, soglia ritenuta necessaria per evitare una minusvalenza significativa. Una richiesta che non appare proibitiva per club di Premier League o per società ambiziose come il Galatasaray, ma che richiederà comunque una trattativa accurata.

Le prossime settimane saranno decisive: la Juventus dovrà scegliere se puntare ancora su Koopmeiners o se aprire definitivamente alla cessione, trasformando il sacrificio del centrocampista in un’opportunità per finanziare nuovi innesti e ridisegnare il centrocampo in vista della prossima stagione