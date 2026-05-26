Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha avviato la ricerca del nuovo allenatore per la squadra partenopea. L'obiettivo è definire la guida tecnica entro un lasso di tempo ristretto: De Laurentiis intende prendere una decisione definitiva entro i prossimi sette giorni, focalizzando l'attenzione su due profili di spicco del calcio italiano: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

I candidati per la panchina azzurra

Tra i nomi considerati dal presidente del Napoli figura Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juventus, che ha recentemente concluso la sua esperienza con la società bianconera, è una figura di grande esperienza e successo nel panorama calcistico nazionale, con una carriera costellata di traguardi.

L'altro candidato di rilievo è Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina. Italiano si è distinto nelle ultime stagioni per il suo approccio tattico e i risultati ottenuti, guadagnandosi una reputazione di tecnico emergente.

La scadenza e le implicazioni per il club

La scelta del nuovo allenatore è attesa con urgenza e dovrebbe concretizzarsi entro la settimana indicata. De Laurentiis ha stabilito questo termine per assicurare alla squadra una guida tecnica stabile e ben definita in vista della prossima stagione. La rapidità della decisione è fondamentale per consentire una programmazione efficace e mirata del futuro del club, ponendo le basi per gli obiettivi sportivi che la SSC Napoli intende perseguire.

Il presidente ha espressamente dichiarato di voler "scegliere entro sette giorni" il nuovo tecnico, sottolineando l'importanza strategica di questa mossa.

La SSC Napoli, storica società calcistica fondata nel 1926 e protagonista del campionato di Serie A, si trova di fronte a un momento cruciale. La selezione del nuovo allenatore è un passaggio essenziale per delineare le ambizioni e le strategie sportive della prossima stagione, influenzando direttamente il percorso del club nel prestigioso campionato italiano.