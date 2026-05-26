In attesa dell'apertura della sessione di calciomercato estivo, la Juventus si sta già muovendo per avviare le trattative in modo da rinforzare la rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, dopo l'addio di Robertson al Liverpool, i bianconeri vorrebbero portarlo alla Continassa. Si parla di un duello anche con la Roma, dopo che Freuler ha deciso di non rinnovare con il Bologna.

Juve: la situazione su Robertson e Freuler

Dopo la conferma di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve, la dirigenza si sta muovendo in vista della prossima stagione da affrontare.

Tramite un lungo post pubblicato su Instagram, il calciatore Andy Robertson ha salutato il Liverpool: il 32enne ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e quindi lascerà i Reds a parametro 0. Sull'esterno scozzese è già piombato il Tottenham allenato da De Zerbi, ma i bianconeri hanno deciso lo stesso di sondare l'esterno sinistro ed inserirsi nella trattativa.

Diversa la situazione su Remo Freuler: il 34enne svizzero non sembra essere intenzionato a rinnovare il contratto col Bologna. Su di lui però la Juve deve superare la concorrenza dell'A.S. Roma. Sia il club giallorosso allenato da Gasperini che i bianconeri sono chiamati a rispettare il fair play finanziario in vista delle prossime Coppe Europee, motivo per cui tendono a contattare giocatori a parametro 0.

Alisson verso il ritorno in Italia

Intanto la Juve sta già lavorando sul primo colpo di mercato in vista della stagione di Serie A 2026/2027.

Alisson Becker ha infatti dato la sua disponibilità ad approdare in bianconero, forte anche del rapporto che ha con Spalletti - il tecnico di Certaldo ha avuto modo di conoscerlo e allenarlo quando si trovava a Trigoria. La dirigenza avrebbe in serbo per il portiere un contratto triennale fino al 2029, con l'opzione di rinnovo per un altro anno. Il calciatore brasiliano è convinto che la sua era ai Reds sia giunta al termine, ma per non indispettire il club starebbe trattando personalmente visto che vuole un'uscita di scena con delle condizioni economiche favorevoli. L'unico scoglio da parte del club inglese potrebbero essere i Mondiali 2026: il Liverpool potrebbe attendere per la cessione, visto che Alisson è il portiere titolare del Brasile.