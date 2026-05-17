Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra, nonostante la sconfitta casalinga contro il Milan. Ha sottolineato l’esigenza di “essere perfetti” contro un avversario di tale calibro, evidenziando la buona gestione della gara da parte dei rossoblù.

L'analisi della gara e l'errore decisivo

Nonostante la sconfitta, il Genoa ha ricevuto gli applausi del pubblico nell’ultima partita stagionale al Ferraris. Il gol decisivo è scaturito da un errore di Amorim, il cui retropassaggio corto ha innescato il rigore trasformato da Nkunku.

“In altre circostanze abbiamo beneficiato di errori altrui. Questo è il calcio, e contro una squadra così forte bisogna essere perfetti. Lo siamo stati nel primo tempo, anche se avrei voluto più tiri in porta”, ha commentato il tecnico.

Orgoglio e visione per il futuro

De Rossi ha rimarcato la qualità del Milan, pur privo di diversi titolari, elogiando la capacità del Genoa di gestire e controllare il gioco per gran parte dell’incontro. “Abbiamo gestito, controllato e dominato il gioco per gran parte della gara. La differenza nel calcio la fa chi segna e chi commette meno errori. Oggi è toccato a noi, a un ragazzo molto giovane, fa parte del percorso ed è stato bravo il loro attaccante a procurarsi il rigore.

Non tutti vanno su quella pressione, merito anche a loro”, ha dichiarato. Al termine della partita, lo stadio ha tributato applausi e un coro a De Rossi, ormai benvoluto dai tifosi per aver risollevato una stagione difficile. “È stata un’esperienza bella, sono soddisfatto. È stata tosta, alcune giornate più difficili. Abbiamo perso partite che non meritavamo, potendo fare qualche punto in più. Ci siamo salvati matematicamente un paio di gare fa e idealmente quattro-cinque, il che non è da sottovalutare”, ha aggiunto, ripercorrendo il cammino.

Guardando al futuro, il tecnico ha esortato a non adagiarsi: “Basta che non ci adagiamo, basta che si riparta con grande consapevolezza. Questa squadra può fare tutto… ma non può non passare attraverso la lotta, soprattutto quando gioca in casa dentro questo stadio unico”.

De Rossi ha poi ribadito il suo impegno personale: “Quando fai questo lavoro le ambizioni personali si mettono da parte; l’ambizione è fare più punti possibili per la squadra. Credo che quest’anno abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque, e da qui si deve ripartire. Dobbiamo alzare il livello della qualità senza perdere mai l’intensità e l’aggressività. Sarà importante acquisire giocatori con qualità, intensità e voglia. Soprattutto gente che viva il Genoa come lo vivono i tifosi, come lo vivo io, come la più grande occasione che in questo momento mi possa capitare; poi l’ambizione dirà quanti anni ci farà stare qui”.

Il risultato finale del match

Nella partita, il Milan ha prevalso per 2-1.

Le reti decisive sono state siglate da Nkunku e Athekame per i rossoneri, mentre il pareggio del Genoa era stato realizzato da Vásquez. Questo successo ha permesso al Milan di consolidare la propria posizione nella corsa alla Champions League, riportandosi al terzo posto in classifica.