Secondo le indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la Juventus avrebbe acceso i riflettori su Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Bayer Leverkusen considerato uno dei profili più interessanti per qualità tecnica ed esperienza internazionale. Una pista che si inserirebbe nella volontà della società di costruire una rosa competitiva senza perdere di vista la sostenibilità economica.

Juve su Grimaldo: contratto in scadenza e margini per trattare

L’interesse della Juventus per Alejandro Grimaldo avrebbe una logica precisa anche dal punto di vista economico.

Lo spagnolo è legato al Bayer Leverkusen soltanto fino al prossimo anno e questa situazione potrebbe offrire margini importanti di trattativa. L’attuale valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, ma secondo le indiscrezioni Comolli starebbe lavorando proprio per provare ad abbassare le richieste del club tedesco sfruttando la scadenza ravvicinata del contratto.

Grimaldo rappresenterebbe un profilo di grande affidabilità: qualità nel palleggio, capacità di spingere e una buona esperienza maturata in contesti competitivi. Elementi che potrebbero renderlo un innesto funzionale per il nuovo progetto tecnico bianconero, soprattutto nel caso in cui alcune uscite sulle fasce dovessero concretizzarsi nelle prossime settimane.

Inter e Milan su Diaby, Napoli tenta il colpo Rabiot

Sempre secondo Ekrem Konur, il mercato italiano potrebbe tornare protagonista anche sul fronte offensivo. Moussa Diaby, ala francese classe 1999 attualmente all’Al-Ittihad, sarebbe infatti finito nel mirino di Inter e Milan, con i nerazzurri e i rossoneri descritti come le società più attive nella corsa al giocatore. Sullo sfondo resterebbe il Manchester United. L’operazione però non si preannuncia semplice: la valutazione iniziale partirebbe da una base vicina ai 35 milioni di euro.

Intanto potrebbe nascere un intreccio interessante tra Napoli e Milan. Secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, Massimiliano Allegri – ormai prossimo a guidare il club partenopeo – avrebbe indicato Adrien Rabiot come primo rinforzo per il centrocampo.

Il mediano francese potrebbe lasciare il Milan per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, rendendo l’operazione decisamente più accessibile rispetto ad altri nomi sul mercato. Un profilo che Allegri conosce bene e che potrebbe diventare il primo tassello del nuovo corso azzurro.