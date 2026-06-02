La leggenda del calcio inglese e due volte vincitore del Pallone d’Oro, Kevin Keegan, ha rivelato pubblicamente di essere affetto da un tumore al quarto stadio. L'annuncio è stato fatto durante un incontro pubblico al Tyne Theatre and Opera House di Newcastle, dove l'ex attaccante e allenatore ha aggiornato i presenti sulle sue condizioni di salute.

La Diagnosi e il Contesto

La notizia della sua malattia era già stata diffusa dalla famiglia lo scorso gennaio, dopo accertamenti per sintomi addominali. Durante l'evento, Keegan ha raccontato i dettagli della scoperta: “Ho un tumore al quarto stadio”.

Ha spiegato che la diagnosi è avvenuta dopo un incidente d’auto e una successiva operazione. “Mi hanno detto che avevano un medico di vertice assoluto per combattere quello che ho, cancro al quarto stadio”, ha dichiarato.

Il Trattamento Proposto e la Resilienza

Keegan ha poi aggiunto che il medico che lo segue, un tifoso del Liverpool, gli ha proposto un nuovo trattamento, descritto come “eccezionale”. Alla domanda sulla percentuale di successo, la risposta del medico è stata “33 per cento”. Keegan ha commentato con sorpresa: “Pensavo che eccezionale significasse 80, 90 per cento. Invece 33%! Ma sono ancora qui al momento”, esprimendo notevole resilienza nonostante la prognosi.

La Carriera di un'Icona e il Legame con Newcastle

La carriera di Kevin Keegan è stata costellata di successi sia come giocatore che come allenatore. Ha vestito le maglie di club prestigiosi come Scunthorpe United, Liverpool, Amburgo, Southampton e Newcastle. Come tecnico, ha guidato squadre come Newcastle, Fulham, la nazionale inglese e il Manchester City. La sua figura rimane profondamente amata, in particolare a Newcastle. Il club ha espresso vicinanza e affetto con un messaggio su X: “Kevin Keegan occupa un posto unico nella storia del club… Kevin sarà sempre calorosamente il benvenuto a St James’ Park e speriamo di rivederti presto”, a testimonianza del legame indissolubile con la squadra e la città.