Il Tottenham di Roberto De Zerbi non è andato oltre il pareggio casalingo contro il Leeds, un risultato che lascia aperta la lotta per la salvezza in Premier League. La squadra londinese, impegnata in una sfida cruciale, si è fermata sull'1-1 e ha mancato l'occasione di allungare sul West Ham, diretto concorrente nella corsa per evitare la retrocessione, non sfruttando la sconfitta subita ieri dai rivali.

La partita si è sbloccata al 5' con il vantaggio degli Spurs grazie a Mathys Tel, che ha realizzato la rete dell'1-0 per i padroni di casa. Il Leeds, tuttavia, non si è arreso e ha trovato il pareggio al 74' con Dominic Calvert-Lewin, abile a trasformare un calcio di rigore.

Il penalty è stato assegnato dopo un intervento falloso di Tel su Ethan Ampadu, un episodio valutato dal VAR. Il risultato finale posiziona il Tottenham al diciassettesimo posto in classifica con trentotto punti, appena uno in più del West Ham, che si trova in zona retrocessione.

La cronaca dell'incontro

Il Tottenham ha iniziato la gara con determinazione, trovando subito il gol con una conclusione precisa di Tel, che ha sorpreso il portiere avversario Karl Darlow con un tiro a giro dal limite dell'area. La squadra di De Zerbi sembrava poter gestire il vantaggio, ma nella ripresa la situazione si è complicata. Lo stesso Tel, protagonista in positivo nella prima parte, ha commesso un errore decisivo tentando un'acrobatica rovesciata difensiva che ha colpito Ampadu.

L'arbitro, dopo consulto con il VAR, ha assegnato il rigore che Calvert-Lewin ha trasformato senza esitazioni, ristabilendo la parità.

Il pareggio ha un peso significativo sulle ambizioni di salvezza degli Spurs, che non vincono in casa da dicembre. La squadra ha visto sfumare la possibilità di portarsi a quattro punti di distanza dal West Ham, a sole due giornate dal termine del campionato. La pressione ora aumenta in vista dell'ultima sfida contro l'Everton, da cui dipenderà il destino della formazione di Roberto De Zerbi.

Il contesto della lotta per la salvezza

Il risultato di parità contro il Leeds mantiene aperta la lotta per la permanenza in Premier League. Il Tottenham, con i suoi trentotto punti, resta appena sopra la zona retrocessione e dovrà necessariamente ottenere un risultato positivo nell'ultima giornata per evitare la caduta.

Il Leeds, dal canto suo, con questo risultato prezioso, ha tenuto vive le proprie speranze e contribuisce a rendere incerto il finale di stagione.

La tensione resta alta: la squadra di De Zerbi dovrà affrontare l'Everton nell'ultimo turno, consapevole che solo una vittoria potrà garantire la salvezza matematica. La sfida si preannuncia decisiva per il futuro degli Spurs e per il tecnico italiano, chiamato a un ultimo sforzo per centrare l'obiettivo stagionale.