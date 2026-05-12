Claudio Ranieri, figura di spicco del calcio italiano, ha aperto in modo significativo a un possibile futuro come commissario tecnico della Nazionale italiana. L'annuncio è arrivato durante la sua partecipazione al Premio Di Marzio, tenutosi nella suggestiva cornice di Portofino. L'ex allenatore e dirigente della Roma ha chiarito le ragioni del suo passato rifiuto e ha espresso una nuova disponibilità, dichiarando senza mezzi termini: “La Nazionale? Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori. Adesso sono libero, perché no?

Mai dire mai”. Questa affermazione riaccende le speranze e le discussioni sul futuro della panchina azzurra, facendo esplicito riferimento a una precedente “chiamata” che lo avrebbe visto come potenziale sostituto dell’allora dimissionario commissario tecnico Luciano Spalletti.

Ranieri e la panchina azzurra: le motivazioni di un'apertura

Le parole di Ranieri offrono una prospettiva chiara sul motivo che lo aveva spinto a declinare l'offerta in passato. L'impegno con il club capitolino, la Roma, rappresentava un ostacolo insormontabile, impedendogli di conciliare due incarichi di tale portata e responsabilità. “La Nazionale? Dissi di no perché ero impegnato con la Roma e non potevo avere due lavori.

Adesso sono libero, perché no? Mai dire mai”, ha ribadito ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come la sua attuale condizione di "libero" professionista apra scenari completamente nuovi per la sua carriera. Questa dichiarazione non è solo un'apertura, ma un vero e proprio segnale di disponibilità a mettersi al servizio della causa nazionale, qualora si presentasse l'occasione.

Interrogato sulla natura del ruolo che potrebbe ricoprire, sia esso dirigenziale o tecnico, Ranieri ha mostrato una ferma determinazione. “Dirigente o allenatore? Se vieni chiamato, devi dire sì e basta. Dobbiamo risollevarci – ha concluso con enfasi – non si può restare così lontani dai grandi eventi”. Un appello che va oltre la sua personale ambizione, esprimendo una visione più ampia sulla necessità di riportare il calcio italiano ai vertici internazionali.

Le sue parole risuonano come un monito e, al contempo, come una promessa di impegno totale per il rilancio del movimento calcistico nazionale.

Il contesto attuale e le prospettive per il CT azzurro

La rinnovata disponibilità di Ranieri giunge in un momento cruciale, subito dopo la recente conclusione del suo rapporto professionale con la Roma. Nel mese di aprile, la società giallorossa aveva annunciato ufficialmente la fine del suo incarico come consulente, liberando di fatto il tecnico da ogni vincolo contrattuale. Già in quel frangente, l’ipotesi di un suo possibile ruolo da ct della Nazionale aveva iniziato a circolare negli ambienti calcistici, alimentando speculazioni e dibattiti. Ora, con le sue dirette dichiarazioni, Ranieri non solo conferma tali voci, ma le rilancia con forza, proponendosi attivamente per la guida tecnica della selezione azzurra. Questa evoluzione apre a nuove e interessanti prospettive per la Federazione, che potrebbe valutare un profilo di grande esperienza e carisma per il futuro della panchina più ambita d'Italia.