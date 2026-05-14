Un'importante intesa è stata raggiunta al termine del vertice convocato in Prefettura, che ha definito il nuovo calendario per due eventi sportivi di rilievo. Il derby Roma-Lazio, attesissimo incontro della Serie A, è stato anticipato a domenica alle ore 12. Contemporaneamente, la finale del singolare maschile degli Internazionali di tennis, in programma al Foro Italico, mantiene la sua collocazione originaria alle ore 17. Questo accordo, frutto di un confronto tra la Prefettura e la Lega Serie A, risolve le problematiche legate alla concomitanza dei due appuntamenti.

Il vertice decisivo per il calendario sportivo

Il tavolo tecnico, che ha visto la partecipazione attiva della Prefettura e dei rappresentanti della Lega Serie A, si è rivelato decisivo per superare le incertezze che gravavano sul calendario. La necessità di trovare una soluzione condivisa era emersa a seguito di un ricorso al Tar e della palese sovrapposizione tra la stracittadina romana e l'evento tennistico di caratura internazionale. La decisione di spostare l'orario del derby è stata comunicata al termine di questo incontro cruciale, che ha permesso di definire con chiarezza la programmazione.

Confermata la finale degli Internazionali di tennis

La programmazione della finale del singolare maschile degli Internazionali di tennis al Foro Italico rimane invariata, con l'inizio fissato per le ore 17.

Questa conferma è un elemento chiave dell'accordo raggiunto, poiché garantisce che uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito tennistico internazionale possa svolgersi senza interferenze. L'intesa mira a preservare l'ordine pubblico e ad assicurare la massima regolarità organizzativa per entrambi gli eventi, considerata la grande affluenza di pubblico prevista.

La scelta di anticipare il derby della Capitale a domenica mattina rappresenta un significativo compromesso. Da un lato, ha risposto alle esigenze sportive e televisive della Lega Serie A, che mirava a mantenere l'incontro in una fascia oraria di rilievo. Dall'altro, ha soddisfatto le impellenti necessità di sicurezza e gestione dell'ordine pubblico espresse dalla Prefettura, specialmente in considerazione della contemporaneità con un altro evento di massa.

Il Tar aveva precedentemente invitato le parti a trovare un'intesa, sottolineando l'importanza di una soluzione concertata.

Con la formalizzazione di questa intesa, si conclude una fase di incertezza che aveva generato apprensione tra i tifosi, i club coinvolti e le istituzioni. L'accordo restituisce piena chiarezza sul calendario della penultima giornata di campionato, permettendo a tutti gli attori di organizzarsi al meglio e garantendo che entrambi gli eventi sportivi possano svolgersi nelle migliori condizioni possibili, con un'attenzione prioritaria alla sicurezza e alla fruibilità per il pubblico.