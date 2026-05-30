Gianluigi Donnarumma, attuale portiere del Manchester City e pilastro della Nazionale maggiore, ha manifestato la sua piena disponibilità a scendere in campo per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La sua partecipazione è condizionata alla qualificazione dell'Italia e all'eventuale chiamata come capitano della selezione olimpica, un ruolo che Donnarumma accoglierebbe con grande entusiasmo, ribadendo il suo profondo attaccamento alla maglia azzurra.

Dal ritiro di Coverciano, il portiere ha espresso chiaramente le sue intenzioni: "Speriamo di qualificarci per le Olimpiadi e se il mister dovesse ritenere opportuno chiamarmi come capitano mi farebbe piacere".

Un'affermazione rafforzata dalla sua incrollabile dedizione: "Io per la maglia azzurra farei qualunque cosa". Donnarumma ha anche condiviso, con un sorriso amaro, la sua decisione di non seguire i prossimi Mondiali, per la terza volta consecutiva senza la partecipazione dell'Italia. "Tiferò per tutti i miei compagni del City ma guarderò poco, penso che staccherò la spina per riaccenderla solo dal 20 luglio", ha dichiarato, evidenziando il peso di questa assenza.

Il ruolo di Donnarumma nella Nazionale

La leadership di Donnarumma all'interno della Nazionale è un dato di fatto, ulteriormente avvalorato dalle parole del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, che aveva già preannunciato la possibilità di includere il portiere nella spedizione olimpica.

Reduce da una stagione di successo con il Manchester City, Donnarumma incarna un punto di riferimento cruciale per i giovani talenti azzurri. La sua figura rappresenta un simbolo di continuità e un forte senso di appartenenza, elementi quanto mai necessari dopo le recenti e cocenti delusioni legate alla mancata qualificazione ai Mondiali.

Il portiere ha più volte ribadito il suo senso di responsabilità verso la maglia azzurra, dimostrandosi pronto a mettere la sua vasta esperienza al servizio della squadra. Questo impegno si estende anche a un contesto nuovo e stimolante come quello olimpico, che si configurerebbe non solo come una nuova sfida personale, ma anche come una significativa opportunità di rilancio e riscatto per l'intero movimento calcistico italiano.

Il percorso verso Los Angeles 2028 e l'Under 21

L'interesse di Donnarumma per i Giochi Olimpici è concreto e proattivo. Ha già manifestato la sua volontà di partecipare come fuoriquota, confermando il suo impegno anche attraverso un contatto telefonico diretto con il CT Baldini. Questo gesto sottolinea la sua determinazione a essere parte integrante del progetto. L'Italia Under 21, infatti, si prepara a un'estate cruciale, dove si giocherà il primato nel girone di qualificazione con la Polonia. L'obiettivo è duplice: accedere alla fase finale dell'Europeo 2027 e, soprattutto, conquistare il prezioso pass per le Olimpiadi, una competizione dalla quale la Nazionale manca dal lontano 2008.

L'elenco dei convocati per questo percorso include, oltre a Donnarumma, una serie di giovani talenti che si sono distinti nei recenti playoff.

La potenziale presenza di Donnarumma, con la sua esperienza internazionale e la sua indiscussa leadership, rappresenterebbe un valore aggiunto inestimabile per la squadra. La sua figura potrebbe fungere da catalizzatore, guidando i più giovani verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi e contribuendo in maniera determinante a un percorso che mira a rilanciare il calcio italiano sul palcoscenico internazionale.