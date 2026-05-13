Allo Stadio Olimpico di Roma, mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21, Lazio e Inter si sfideranno nella finale di Coppa Italia. L’Inter, fresca vincitrice dello scudetto, punta al doblete stagionale, mentre la Lazio cerca il riscatto dopo una stagione travagliata, mirando alla qualificazione in Europa League proprio attraverso il trofeo nazionale.

Le parole di Chivu: “Niente ossessione, vogliamo divertirci”

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha cercato di stemperare la tensione in vista della partita decisiva: “Non dobbiamo avere l’ossessione, ci siamo meritati di vincere lo scudetto e di arrivare in finale.

Dobbiamo mantenere questa serenità e la voglia di divertirci, conservando la stessa lucidità senza perdere l’entusiasmo che ci ha portato fin qui”.

Lautaro Martinez: “La parola d’ordine è vincere”

L’attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha ribadito con forza l’ambizione della squadra: “La parola d’ordine nel nostro spogliatoio è vincere”. Ha sottolineato che “erano due anni che non arrivavamo a una finale di Coppa Italia – domani ci sarà la possibilità di riportare la coppa a casa. Il doblete ci è capitato una sola volta, ma noi siamo tranquilli e pensiamo solo a questo trofeo”.

Sarri: “Bisogna crederci fino alla follia”

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha inquadrato la partita con estrema chiarezza: “È una partita talmente facile da inquadrare; sarà difficile e bisognerà affrontarla con coraggio, dimenticandoci di quella di sabato.

Bisogna sperare che sia stata una cosa mentale e che saremo diversi mentalmente. Ma qualsiasi parola è quasi superflua, bisogna crederci fino alla follia”. Ha aggiunto che “il trofeo deve essere dei giocatori e del pubblico, vogliamo dargli una soddisfazione perché anche per loro non venire allo stadio è stato faticoso e doloroso”.

La finale: un evento che va oltre il campo

La vigilia della finale è stata caratterizzata anche da importanti momenti istituzionali. Al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito la finale “un giorno di festa dell’intero sistema che appassiona i nostri cittadini”, auspicando che “la partita di domani possa dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio”.

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha evidenziato come la Coppa Italia sia “un evento che ci invidiano all’estero”, esprimendo il desiderio di avere il Capo dello Stato presente anche l’anno prossimo.

Orario e dove vedere la finale

La finale di Coppa Italia si disputerà mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5, con possibilità di seguirla in streaming su Mediaset Infinity.