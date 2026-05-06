I funerali di Evaristo Beccalossi, ex calciatore di spicco e figura amata nel panorama sportivo italiano, si terranno venerdì 8 maggio alle ore 13:45. L'ultimo addio al campione, la cui scomparsa ha toccato profondamente il mondo del calcio, avverrà nella storica Chiesa Conversione di San Paolo a Brescia, come comunicato dalla sua famiglia.

La camera ardente per Evaristo Beccalossi è stata allestita presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, offrendo un luogo di raccoglimento per quanti desiderano porgere le loro condoglianze. Oggi, mercoledì 6 maggio, la struttura sarà aperta al pubblico dalle ore 12 alle ore 19.

Le visite potranno proseguire anche domani, giovedì 7 maggio, dalle ore 9 alle ore 19, permettendo a familiari, amici e numerosi tifosi di rendere un sentito omaggio prima delle esequie.

La cerimonia religiosa e l'ultimo saluto

La solenne cerimonia funebre si svolgerà nella suggestiva Chiesa Conversione di San Paolo, un luogo di culto significativo nel cuore del capoluogo lombardo. L'inizio è fissato per le ore 13:45, un momento in cui la comunità bresciana e il mondo del calcio si uniranno per commemorare la vita e la carriera di Evaristo Beccalossi. Sarà un'occasione per riflettere sull'eredità sportiva e umana lasciata da questo grande protagonista del pallone italiano, che ha segnato un'epoca con il suo talento.

Il ricordo indelebile di un'icona

Evaristo Beccalossi è stato, senza dubbio, una figura di spicco nel panorama calcistico italiano, e il suo ricordo rimarrà vivo e affettuoso nella sua amata città natale. L'organizzazione meticolosa delle esequie è un chiaro segno del desiderio di rendere un doveroso omaggio a un campione che, con il suo talento e la sua passione, ha impresso un segno profondo e indelebile non solo nel mondo dello sport, ma anche nel tessuto sociale e culturale della comunità bresciana, che ora si stringe nel dolore per la sua perdita, onorando la memoria di un uomo che ha dato tanto.