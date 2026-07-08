Il futuro di Dusan Vlahovic torna a essere uno dei temi più caldi del mercato estivo. Dopo essersi svincolato dalla Juventus, l'attaccante serbo avrebbe deciso di riallacciare i contatti con il club bianconero per individuare una soluzione condivisa sul proprio futuro. Nel frattempo l'Inter continua a cercare un nuovo centrale difensivo e avrebbe chiesto informazioni per Davinson Sanchez, mentre il Milan non avrebbe intenzione di fermarsi dopo l'arrivo di Mario Gila e continuerebbe a seguire Goncalo Inacio.

Vlahovic chiama la Juventus: il Besiktas c'è, ma il serbo prende tempo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Dusan Vlahovic avrebbe ricontattato la Juventus per chiedere un incontro e sedersi a un tavolo con la dirigenza bianconera nel tentativo di trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. L'attaccante serbo si è recentemente liberato dal vincolo contrattuale con il club torinese e, almeno finora, non avrebbe ricevuto l'assalto delle grandi società europee che attendeva. L'unica proposta concreta sarebbe arrivata dal Besiktas, pronto a garantirgli un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione. Una cifra in linea con le richieste economiche del classe 2000, che tuttavia non sarebbe particolarmente convinto dall'idea di proseguire la propria carriera nel campionato turco.

Proprio per questo motivo il confronto con la Juventus potrebbe rappresentare un passaggio importante per valutare eventuali opportunità alternative.

Inter su Davinson Sánchez, il Milan insiste per Gonçalo Inácio

Anche l'Inter continua a lavorare per rinforzare la difesa. Tra i nomi presenti sul taccuino di Giuseppe Marotta ci sarebbe quello di Davinson Sanchez, centrale colombiano del Galatasaray per il quale il presidente nerazzurro avrebbe già chiesto informazioni. Il difensore classe 1996 piace però anche al Como, protagonista di un mercato molto ambizioso. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club lariano avrebbe già presentato una proposta da circa 20 milioni di euro, giudicata però insufficiente dalla società turca, che avrebbe immediatamente respinto l'offerta.

Sempre a Milano, ma sulla sponda rossonera, l'acquisto di Mario Gila non escluderebbe un ulteriore investimento per il reparto arretrato. Il Milan continuerebbe infatti a seguire con convinzione Gonçalo Inácio, difensore dello Sporting Lisbona considerato un autentico pallino di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ritiene il connazionale il profilo ideale per completare la retroguardia e lo Sporting sarebbe disposto ad aprire alla cessione davanti a un'offerta vicina ai 35 milioni di euro.